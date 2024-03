Spis treści: 01 Telefon od Wizzair. Sprawa jest poważna

02 Bot odpowiedzią na problemy przewoźnika

03 Odwołany lot Wizzair. Czy przewoźnik wpadł na dobry pomysł?

Telefon od Wizzair. Sprawa jest poważna

Wizzair będzie dzwonić do Polaków - i nie tylko, bo linie lotnicze skontaktują się ze swoimi klientami również w innych krajach. Nie chodzi jednak o marketing bezpośredni czy specjalne oferty. Klienci przewoźnika otrzymają telefon wtedy, gdy lot zostanie odwołany. Dzięki temu osoby dotknięte zmianą organizacji podróży będą mogły dowiedzieć się, co mogą zrobić, a także jak zmienić swoją rezerwację.

Linie lotnicze będą dzwonić do klientów już od kwietnia. Skontaktuje się z nami bot, który w rodzimym dla nas języku poinformuje o zmianach w rezerwacji, czyli o odwołanym locie. Otrzymamy niezbędne informacje dotyczące ewentualnych zmian w rezerwacji i procedurach, które obowiązują w takim przypadku. Bot będzie wspierany przez sztuczną inteligencję, a także będzie zadawał pytania dodatkowe - takie, na które odpowiemy jedynie "tak" lub "nie". W ten sposób klienci będą mogli bez trudu wprowadzić zmiany w podróży, nie musząc samemu nawiązywać kontaktu z przewoźnikiem.

Bot odpowiedzią na problemy przewoźnika

Wprowadzenie nowej usługi Wizzair jest motywowane problemami, z którymi boryka się przewoźnik. Na skutek usterek fabrycznych silników Pratt&Whitney konieczne było uziemienie aż 40 maszyn. Na początku roku pisaliśmy o tym, że przewoźnik kasuje loty z Polski - a problem jest znacznie szerszy, bo dotyka również podróżujących z innych państw. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, konieczne jest i będzie przetworzenie wielu rezerwacji osób, które zostały dotknięte przez odwołane loty.

Chcąc uniknąć dużego niezadowolenia ze strony pasażerów, przewoźnik zdecydował się na uruchomienie bezpośredniego kontaktu ze swojej strony.

Oglądając relacje niezadowolonych pasażerów, widzimy, że najczęściej nie denerwuje ich odwołany czy opóźniony lot, ale sposób, w jaki zostali potraktowani. Dlatego wprowadzamy automatyczny alert dotyczący odwołanych lotów. W przypadku odwołania lotu sami będziemy dzwonić do pasażerów. Valeria Bragerenco, menadżer ds. komunikacji w Wizzair

Jeżeli wasz lot Wizzair został odwołany, to oczekujcie na telefon. W ten sposób możliwe będzie rozwiązanie tego problemu.

Odwołany lot Wizzair. Czy przewoźnik wpadł na dobry pomysł?

Doskonale wiem, jak wyglądała komunikacja z Wizzair po odwołanym locie jeszcze jakiś czas temu. Taka sytuacja spotkała mnie w ubiegłym roku i nie byłem do końca zadowolony. Strona internetowa linii dawała mi jedynie ograniczoną liczbę opcji i dopiero bezpośredni kontakt z biurem obsługi pozwolił na dokonanie zwrotu całości środków na konto. Ostatecznie udało się to załatwić w kilka godzin, jednak wolałbym, aby procedura była prosta od początku i została zamknięta w ramach jednego kontaktu. A nie rozdzielona na różne opcje u różnych źródeł.

Trzymam zatem kciuki za nowy system i to, żeby pozwalał on klientom w satysfakcjonujący sposób rozwiązać problem z odwołanym lotem. Sytuacja, w której nasz samolot został skasowany, a my nie wiemy, co robić jest mocno stresująca. Może ten telefon od Wizzair będzie faktycznie dobrym rozwiązaniem.