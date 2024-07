Spis treści: 01 Podróż przez pół świata

Australijskie linie lotnicze Qantas przed weekendem zainaugurowały swoje bezpośrednie połączenie z Perth do Paryża. To jeden z najdłuższych lotów świata, bo pasażerowie spędzą na pokładzie samolotu 17 godzin i 20 minut. Co ciekawe, trasa nie jest niczym nowym. Taki lot był realizowany jeszcze 20 lat temu, a teraz powraca i jest ku temu świetny powód.

Wszystko przez nadchodzące Igrzyska Olimpijskie, które już 26 lipca rozpoczną się w Paryżu. Linie lotnicze Qantas chcą ułatwić pasażerom z Australii podróż do stolicy Francji, gdzie będą mogli oddać się sportowym emocjom i dopingować rodzimych sportowców. Co wiemy o starym-nowym połączeniu lotniczym?

Lot z Australii do Paryża

Połączenie z miasta położonego na zachodnim wybrzeżu Australii z Paryżem jest realizowane na pokładach samolotów Boeing 787 Dreamliner, czyli dokładnie takich, z jakich korzysta na przykład rodzimy PLL LOT. Podróż trwa 17 godzin i 20 minut, a w jej czasie maszyna wraz z pasażerami pokona ponad 14 tysięcy kilometrów.

Początkowo loty będą realizowane aż 4 razy w tygodniu, z uwagi na gorący okres wynikający z Igrzysk Olimpijskich. Później, bo w drugiej połowie sierpnia, częstotliwość zostanie zmniejszona do 3 lotów w tygodniu. Choć jest to jeden z najdłuższych lotów świata, to konkurencja jest w tym wypadku dość silna.

Najdłuższe loty na świecie

A skoro o najdłuższych lotach mowa, to większe odległości pokonują samoloty na 5 trasach:

Dallas-Mellbourne

Perth-Londyn

Auckland-Doha

Singapur-JFK (Nowy Jork)

Singapur-Newark (Nowy Jork)

Jeżeli chodzi o najdłuższe loty z Polski, to w tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na ofertę PLL LOT. Polski przewoźnik zabiera pasażerów m.in. do Los Angeles i Tokio.