Utworzone w 1999 roku lotnisko pozwala pasażerom na przeżycie niebywałej przygody. Nie chodzi tu nawet o zagraniczną wycieczkę, lecz sam fakt tego, co oferuje port. Ogromna powierzchnia pozwala się łatwo zgubić, a na samym lotnisku znajdziemy niezliczone atrakcje i punkty usługowe. Dla dzieci oddano wiele placów zabaw, starsi mogą skorzystać z bibliotek, księgarni, restauracji i nie tylko. Na lotnisku znajdują się 3 terminale - jeden dla zwykłych pasażerów, drugi dla pracowników i trzeci wyłącznie dla rodziny królewskiej.

Więksi od sąsiada

Co ciekawe, niedaleko od Dammamu znajduje się Bahrajn - najmniejsze państwo Bliskiego Wschodu. Położona na archipelagu obok Arabii Saudyjskiej monarchia jest krajem mniejszym, niż rzeczone lotnisko

Zobacz też: Neom rzeczywiście powstaje

Pozostaje pytanie, dlaczego lotnisko w Dammamie jest tak wielkie? Przeszukując sieć można natknąć się na opinie sprzed lat, że budowa lotniska takich rozmiarów była świetnym pomysłem o złej realizacji. W trakcie prac pojawiać zaczęły się różne problemy, ingerowały saudyjskie siły powietrzne, a swoistej katastrofy dopełniło rosnące znaczenie portu lotniczego w Bahrajnie. Teraz Dammam odprawia rocznie 10 milionów pasażerów, co jest liczbą śmieszną w porównaniu do zajmowanej powierzchni.

To jednak może się zmienić, choćby z uwagi na fakt, że Saudowie chcą otworzyć się na turystów. To w zasadzie już się dzieje. Nadal wymagana jest wiza i to droga - jej koszt to około 140 dolarów amerykańskich dla turysty z Polski.