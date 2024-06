Zabytek Dolnego Śląska odzyska blask. Będzie co podziwiać

Co robić we Wrocławiu? Okolice alei Słowackiego to nie tylko basteja Bernardyńska

Kontynuacja rewitalizacji obiektu została już zatwierdzona. Uzupełnione zostaną ubytki, konstrukcja muru będzie wzmocniona, zapadła też decyzja o budowie schodów, czy naprawieniu chodnika przy murze.

- Zatwierdziłem właśnie nasz udział finansowy w restauracji tego obiekt. Do tego planujemy wykonanie makiety z brązu w skali 1:100 oraz szklanej tablicy informacyjnej z ilustracją średniowiecznych murów — powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk cytowany przez investmap.pl. - Szacowany koszt prac to ok. 1,8 mln zł, ale mamy większość tej kwoty dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jeszcze w tym miesiącu czeka nas przetarg na to zadanie — dodał prezydent Wrocławia.

Jak zaznaczył Sutryk, jeśli prace ruszą jeszcze w sierpniu tego roku, to powinny zakończyć się do lata przyszłego roku. Oznacza to, że już w następne wakacje będzie można dodać do listy punktów do zwiedzenia we Wrocławiu kolejną ciekawie prezentującą się pozycję. Już teraz warto wybrać się w okolice alei Słowackiego we Wrocławiu, gdzie oprócz bastei Bernardyńskiej podziwiać można fragment fosy miejskiej, a potem udać się na wizytę do Muzeum Architektury i odpocząć w Parku Juliusza Słowackiego.