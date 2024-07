Zamek w Rzeszowie udostępniony zwiedzającym. Ciężko zdobyć bilet

Zamek Lubomirskich to jedna z głównych atrakcji Rzeszowa. Przejęty za długi, zniszczony przez Austriaków dotychczas udostępniony był zwiedzającym okazjonalnie. Od początku lipca można go zwiedzać regularnie, ale tylko przez dwa dni w tygodniu. Chętni? Lepiej się pospieszyć, zainteresowanie jest tak duże, że na lipiec nie ma już miejsc. A można zwiedzać tylko do końca sierpnia.

Zdjęcie Zamek w Rzeszowie / Karolmr/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) / Wikimedia