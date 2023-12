"Zapnij pasy w samolocie LOT-u". Czytała Krystyna Czubówna

Spis treści: 01 LOT i Safety video. Poczuj się jak w filmie dokumentalnym

02 "Praca lektora to okno na świat"

03 Najlepsze wideo linii lotniczych

LOT i Safety video. Poczuj się jak w filmie dokumentalnym

Uwielbiam kreatywne podejście do tak pozornie sztywnych rzeczy, jak instrukcje bezpieczeństwa w samolotach. Zna je każdy podróżny i z reguły wyglądają podobnie. Z głośników dobiega do nas głos lektorki lub lektora przekazujący informacje. W tym czasie załoga samolotu prezentuje sposób zapinania pasów, wskazuje wyjścia ewakuacyjne czy postępowanie z maskami tlenowymi i kapokami.

Można to jednak zrobić znacznie ciekawiej, czego przykładem są Polskie Linie Lotnicze LOT. Przewoźnik nawiązał współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie, dzięki której powstało doprawdy wyjątkowe wideo dotyczące zasad bezpieczeństwa. Możecie zobaczyć je poniżej:

"Praca lektora to okno na świat"

Klip został zrealizowany w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie w otoczeniu dzieł polskich artystów prezentowane są zasady i instrukcje bezpieczeństwa. Safety video LOT-u jest przez to nietuzinkowe, a jak czytamy w informacji prasowej ma na celu promowanie samej marki na całym świecie. Trzeba przyznać, że pomysł i wykonanie stoją na najwyższym poziomie. Oglądanie instrukcji dotyczących pasów czy kamizelek ratunkowych w towarzystwie obrazów m.in. Matejki to coś, czego się nie spodziewałem.

Całości dopełnia głos lektorki, która wyjaśnia poszczególne procedury. W nagraniach wziął udział nie byle kto, bo sama Krystyna Czubówna. Polska kultowa już lektorka bez trudu stanęła na wysokości zadania, a my możemy dzięki temu poczuć się niczym obserwatorzy subsaharyjskiej fauny i flory w filmie dokumentalnym.

Film poza oczywistym celem informacyjnym, pełni istotną funkcję wizerunkową. LOT to polska marka o zasięgu globalnym. Poprzez obecność samolotów w zagranicznych portach, jesteśmy nie tylko naturalnym promotorem Polski i jej najlepszych cech, czyli gościnności i życzliwości, ale także nośnikiem kultury oraz dziedzictwa narodowego. Nowe safety video wpisuje się w naszą strategię ESG (red. Environmental, Social, Corporate Governance), której elementem jest właśnie promocja polskiej kultury. Ewa Lampart, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT

Chcecie zobaczyć instrukcję wideo na żywo? W takim razie musicie wybrać się w podróż liniami LOT na pokładzie samolotów Boeing 787-8 i 9 Dreamliner. To właśnie tam na ekranach zagości omawiany materiał wideo.

Najlepsze wideo linii lotniczych

LOT projekt zrealizował znakomicie, ale to nie jedyny ciekawy filmik linii lotniczych. W kwietniu pisałem o najlepszych materiałach typu safety video z całego świata. Bez trudu da się tam znaleźć kilka perełek, choć oczywiście każdy będzie mieć swoich faworytów.

Dla mnie najlepszą realizacją popisały się linie Turkish Airlines, które wykorzystały bohaterów filmu The LEGO Movie. Nie dość, że filmik był zabawny i przydatny, to wizualnie prezentował się znakomicie. Znajdziecie go poniżej:

Trzeba przyznać, że działy kreatywne u niektórych przewoźników mają naprawdę świetne pomysły.