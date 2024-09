Południowa część Polski zmaga się z powodzią lub walczy z jej skutkami po opadnięciu wody. Wiele miejscowości zostało zniszczonych. Ucierpieli nie tylko ludzie i ich dobytki, zniszczonych zostało wiele cennych zabytków. Co prawda Polacy chętnie ruszyli z pomocą, organizowane są zbiórki, uruchomiono konta, na które można wpłacać pieniądze dla powodzian. Niestety jednocześnie wiele osób zaczęło odwoływać zaplanowane wyjazdy w regiony dotknięte powodzią.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w niedzielny poranek 22 września wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys przekazał, że na południu kraju obserwowany jest odpływ turystów, choć wiele miejscowości turystycznych, jak np. Duszniki, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój czy Karpacz nie zostały zniszczone przez powódź. Działają również obiekty hotelowe w Szklarskiej Porębie, Świeradowie-Zdroju, Lewinie i Szczytnie.

Jeszcze przed weekendem wiele obiektów turystycznych informowało, że działają i turyści bez przeszkód mogą przyjeżdżać. - Drodzy Państwo, chcąc Was uspokoić, spieszymy podzielić się informacją, że w Polanicy nie było powodzi, miasto funkcjonuje normalnie. Na gorąco wstawiamy zdjęcia, by pokazać, że jesteśmy bezpieczni, działamy, jak do tej pory, czekamy na turystów - przekazał w mediach społecznościowych Hotel Spa Dr Irena Eris Polanica-Zdrój.

Schronisko PTTK Jagodna poinformowało na Instagramie: - Spieszymy poinformować, że my jesteśmy bezpieczni i działamy normalnie. Większość miejsc na ziemi kłodzkiej, w tym nasze schronisko, nie ucierpiało w powodzi i funkcjonuje jak dawniej. Obiekt dołączył także do apelu i przekazało, jak postąpić w przypadku wątpliwości co do stanu obiektu.

Regiony dotknięte powodzią żyją z turystyki. Jeśli chcesz pomóc, to nie rezygnuj ze swoich weekendowych planów, rezerwacji w hotelach czy wycieczki górskiej. Zadzwoń do informacji turystycznej, organizatora, pensjonatu czy przewodnika sudeckiego. Odpowiemy na pytania i rozwiejemy wątpliwości. Twój przyjazd to realna pomoc dla naszego regionu i lokalnych przedsiębiorców! napisało Schronisko PTTK Jagodna.

Ziemia kłodzka, doskonała propozycja na jesienny weekend

Ziemia kłodzka jest krainą historyczną położoną na południe od Dolnego Śląska. Należą do niej Kotlina Kłodzka wraz z popularnymi wśród turystów polskimi częściami Gór Stołowych i Masywu Śnieżnika, ale także Gór Bystrzyckich i Gór Olickich. Obejmuje całości Góry Bialskie, Obniżenie Ścinawki i Krowiarki i wiele innych fragmentów sudeckich pasm. Oprócz gór region znany jest z działalności uzdrowiskowej. Kuracjusze odwiedzają liczne uzdrowiska o wieloletniej tradycji powstałe wokół źródeł mineralnych, głównie szczawów. To m.in. Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Długopole-Zdrój czy Lądek-Zdrój.

Zdjęcie Park Zdrojowy w Kudowej-Zdroju / Jacek Halicki/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.pl) / Wikimedia

Ziemia kłodzka często mylnie bywa utożsamiana z Kotliną Kłodzką, choć sam region geograficzny zajmuje zaledwie około 20 proc. Najprawdopodobniej jest to spowodowane faktem, że to właśnie Kotlina Kłodzka jest najbogatszym w atrakcje fragmentem regionu.

Ze względu na bogactwo przyrodnicze i kulturowe, nie sposób wymienić i opisać wszystkich atrakcji. Do tych najbardziej znanych należą:



Twierdza Kłodzko - system obronny z okresu XVII i XVIII wieku

Twierdza Srebrna Góra



XVIII-wieczna Kaplica Czaszek w Czermnej

Jaskinia Niedźwiedzia i pozostałości kopalni uranu w Kletnie

Ogród japoński w Jarkowie koło Kudowy-Zdroju

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju

W Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju od 1946 r. odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski.

Zdjęcie Zamek Leśna Skała w Szczytnej w Kotlinie Kłodzkiej / Albin Marciniak / East News