Co robić, gdy Netflix się zawiesił, a serial stoi w miejscu? Kilka trików

Porady

Polacy lubią oglądać telewizję i dla wielu z nas jest to dawka codziennej przyjemności oraz forma relaksu. Nie włączamy jednak przypadkowych programów, a coraz chętniej subskrybujemy platformy streamingowe, wśród których bezapelacyjnym liderem jest Netflix. Tylko w lipcu 2024 roku korzystało z niego aż 9,9 miliona Polaków! To świetny wynik, choć nie brakuje też niechlubnych danych. Część osób narzeka na problemy z aplikacją, która zawiesza się lub wolno działa. Co począć w takiej sytuacji?

Zdjęcie Netflix się zawiesza? Sprawdź sposoby na to, jak poprawić działanie aplikacji. / 123RF/PICSEL