Było El Niño, nadeszła La Niña. Wielka zmiana pogody

Zakończone El Niño to zjawisko polegające na osłabieniu stałych wiatrów wiejących w pasie równikowym Oceanu Spokojnego, od Ameryki Północnej w kierunku Australii i Azji. Przynosi ze sobą znaczne ocieplenie, prowadząc do rekordowych temperatur na całym świecie.

W czerwcu zeszłego roku meteorolodzy informowali, że El Niño wykazuje oznaki zakończenia. Jednak od razu zapowiadało to przyjście przeciwnego zjawiska La Niña. To właśnie pod jej znakiem ma przebiegać obecna zima. I według meteorologów z US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) już nadeszła.