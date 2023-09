Dlaczego doszło do wielkiego trzęsienia ziemi w Maroku?

W Maroku 8 września doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi o sile 6,8 w skali Richtera. Naukowcy zaznaczają, że było to największe trzęsienie od 123 lat, które nawiedziło kraj. Specjaliści wyjaśniają, jak do tego doszło.

Zdjęcie W Maroku doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi. Co je spowodowało? / Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images / Getty Images