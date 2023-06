Dotąd nikt nie wiedział co skrywa wnętrze Marsa. Naukowcy mają odpowiedź

Naukowcy z USA, Francji, Niemiec i Belgii dokładnie przyjrzeli się danym z lądownika InSight. Prowadzone prace dotyczyły wewnętrznego składu planety. Jak twierdzą specjaliści, do tej pory nikt nie mógł stwierdzić na pewno, czy jądro Marsa jest stałe, czy płynne.

Jak napisali naukowcy w swoim artykule naukowym: "Znajomość wewnętrznej struktury Marsa jest niezbędna do zrozumienia, w jaki sposób planeta powstała i ewoluowała. Główną przeszkodą w badaniach wnętrz planet jest jednak to, że nie są one bezpośrednio dostępne".

Pytanie, czy jądro Czerwonej Planety było stałe, czy ciekłe jest istotne w kwestii tego, czy na powierzchni mogło w przeszłości rozwijać się życie. Lądownik InSight wylądował na Marsie w 2018 roku i działał do grudnia 2022 roku, kiedy jego panele słoneczne zostały pokryte przez warstwę pyłu - uniemożliwiło to ładowanie urządzenia.

Mimo że od "śmierci" sprzętu minęło już kilka miesięcy, to specjaliści nadal analizują wcześniej przesłane dane. Pochodziły one z sejsmometru, który służył do pomiaru trzęsień ziemi oraz z czujnika RISE, który przesyłał sygnały radiowe na Ziemię. Co ciekawe spełniał on jeszcze jedną funkcję - monitorował rotację Czerwonej Planety i jej wahań. Tego typu dane uzupełniły informacje dotyczące wnętrza naszego kosmicznego sąsiada.

Jakie jądro ma Mars?

Naukowcy uważają, że otrzymane dane wskazują, że jądro Marsa jest całkowicie płynne. Dla odmiany ziemskie jądro posiada płynne jądro zewnętrze i stałe jądro wewnętrzne. Badacze określili także, że jego promień wynosi 1835 ± 55 km, a średnia gęstość wynosi 5 955-6 290 kg m3 (5,96-6,29 g/cm³).

Co ciekawe, specjaliści zauważyli także, że głęboko w płaszczu planety występują "anomalie masy", a także to, że rotacja Marsa powoli przyspiesza. Może być to spowodowane "długoterminowym trendem w wewnętrznej dynamice Marsa lub trendami w jego atmosferze i czapach lodowych". Ponadto odkryto, że obecne pole grawitacyjne i jego kształt w głównej mierze jest zależne od prędkości obrotowej planety. Wyniki badań zostały opublikowane 14 czerwca tego roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature .

Wcześniejsze badania jedynie sugerowały, że marsjańskie jądro może przyjmować płynną postać. Jednorodna budowa wnętrza planety może tłumaczyć stosunkowo szybkie zniknięcie pierwotnego pola grawitacyjnego. Badacze określają także, że jądro Czerwonej Planety zawiera dużą ilość lżejszych pierwiastków, takich jak siarka (do 17 proc.), węgiel, wodór i tlen.