Tajemnicze kręgi wróżek do tej pory odnajdywane były na pustyniach w Namibii i w Australii. Naukowcy do tej pory wykonali szereg specjalistycznych badań naukowych, które miały wyjaśnić w jaki sposób powstały te niezwykłe struktury. Jedni badacze stwierdzają, że odpowiedzialne są za to termity , inni z kolei mówią o specyficznej formie przetrwania roślin na pustyni i magazynowaniu wody.

Reklama

Wróżki mieszkają też w innych krajach

Tajemnicze kręgi wróżek są strukturami o kształcie koła, których środek jest pusty (znajdziemy tam wyłącznie piasek), zaś granicę struktur porasta gęsta trawa, wyższa niż inna roślinność w pobliżu. Średnica kół jest różna, lecz największe kręgi mogą mieć średnicę do 12 metrów.

Zdjęcie Kręgi wróżek mogą mieć nawet 12 metrów średnicy / demerzel21 / 123RF/PICSEL

Naukowcy w nowych badaniach skupili się na zasięgu występowania tajemniczych struktur. Według nowych informacji na świecie wykryto 263 miejsca, gdzie występują tego typu formy. Jak się okazało, są one rozmieszczone na trzech kontynentach i w 15 krajach, w tym państwach Sahelu, Afryce Zachodniej, na Madagaskarze, Rogu Afryki, w Azji Południowo-Zachodniej oraz w Australii Środkowej i Południowo-Zachodniej.

Jak piszą naukowcy: "Przeprowadziliśmy globalną i systematyczną ocenę wzorców roślinności przypominających baśniowe koła i odkryliśmy setki ich lokalizacji na trzech kontynentach. Nasze badanie zapewnia wgląd w ekologię i biogeografię tych fascynujących wzorów roślinności oraz tworzy pierwszy atlas ich globalnego rozmieszczenia".

Specjaliści w swoich badaniach wykorzystali zdjęcia satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości. Z kolei do analizy danych użyto uczenie maszynowe. W ten sposób przeanalizowano prawie 575 000 hektarów ziemi na całym świecie.

Zdjęcie Baśniowe kręgi mogą tworzyć hipnotyzujące wzory / stuporter / 123RF/PICSEL

Co ciekawe analizy objęły także Polskę, tutaj badane były obszary Mazowsza, Kujaw, czy Wielkopolski. Według dostępnych danych na terenie naszego kraju nie odnaleziono tajemniczych kręgów wróżek.

Jednym z głównych problemów badań nad "baśniowymi okręgami" jest ich niedostępność - zlokalizowane są głównie w bardzo niegościnnych i oddalonych regionach świata.

Badacze uważają, że dokumentując ich lokalizację na Ziemi, będzie możliwe szukanie podobieństw pomiędzy nimi, a nie różnic. Dzięki czemu potencjalnie będzie można odkryć pewne schematy, czy warunki, podczas których tworzą się te formy.

Jak określili specjaliści, do cech wspólnych miejsc, gdzie odnaleziono zagadkowe struktury, zalicza się: bardzo suche warunki, pustynne środowisko, wysokie temperatury, wysoka sezonowość opadów, a także gleba o bardzo niskiej zawartości składników odżywczych i wysokiej zawartości piasku.

Ponadto zaobserwowano, że wyszczególnione obszary odznaczają się bardziej stabilnym okresem wegetacyjnym, aniżeli otaczające regiony.

"Nasza praca toruje również drogę do dalszych badań nad funkcjonalnymi konsekwencjami tych struktur roślinnych, które czynią ekosystemy bardziej stabilnymi i mogą pomóc im uniknąć punktów krytycznych związanych ze zmianami klimatycznymi" - dodają naukowcy.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences .