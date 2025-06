Skyrider X6 to trójkołowy hybrydowy motocykl elektryczny, który może działać w dwóch trybach. Pierwszy pozwala na jazdę po drogach z maksymalną prędkością 70 km/h i zasięgiem do 200 km, a drugi... uruchamia sześć wirników pracujących na sześciu osiach, umożliwiając wzniesienie się w powietrze i latanie z prędkością do 72 km/h. Pojazd dostępny jest w dwóch wersjach akumulatorów, tj. 10,5 kWh, który obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym (DC), dzięki czemu baterię można naładować do pełna w około 1 godzinę lub do 80 proc. w zaledwie 30 minut oraz 21 kWh, umożliwiającej 40 minut lotu lub pokonanie dystansu do 50 km.