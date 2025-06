Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na serwisie X, że pierwsze potężne amerykańskie śmigłowce szturmowe AH-64D Apache są już na terenie naszego kraju. Szef MON oficjalnie przyjmie je we wtorek (17.06) w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem. Na dobry początek jest to osiem maszyn w wersji 64D. Kolejne będą już w najnowszej 64E. To niezwykle ważna wiadomość z punktu widzenia zbrojenia się Wojska Polskiego w obliczu wojny trwającej za naszą wschodnią granicą i wizji możliwości agresji Rosji na kraje NATO.

Polscy piloci rozpoczęli szkolenia na śmigłowcach szturmowych AH-64E Apache już w 2023 roku. Armia ma mieć do dyspozycji co najmniej 96 takich maszyn w najnowszej wersji GUARDIAN. Co najważniejsze, Polska stanie się największym na świecie, po USA, ich operatorem. Obecnie takie maszyny zostały dostarczone do armii Maroka. Polska jest kolejnym krajem.