Zimna i stara. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba sfotografował ciekawą planetę.

Do tej pory odkryto i potwierdzono już blisko 6 tys. egzoplanet (stan na 5 czerwca 2025 r.), które znajdują się w ponad 4,4 tys. układów gwiezdnych. Są to przeróżne światy i jednym z ciekawszych z pewnością jest planeta o nazwie 14 Herculis c (w skrócie 14 Her c) znajdująca się 60 lat świetlnych od nas.

Zimna i stara egzoplaneta uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

14 Herculis c to stara i zimna planeta, która okrąża gwiazdę podobną do naszej. Jest jednak znacznie dalej od niej niż Ziemia od Słońca (niespełna 150 mln kilometrów). W przypadku egzoplanety jest to około 2,2 mld kilometra. Gdyby umieścić ją w Układzie Słonecznym, to znajdowałaby się pomiędzy Saturnem a Uranem.

W kierunku tego świata skierowano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który uchwycił ją instrumentem NIRCam (kamerą bliskiej podczerwieni). 14 Her c to duża planeta, której masę szacuje się na około siedem razy większą od Jowisza. Ponadto jest stara, bo ma około 4 mld lat. Temperatura atmosferyczna to -3 stopnie Celsjusza.

Egzoplaneta 14 Her c została uwieczniona na zdjęciu przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. NASA, ESA, CSA, STScI, W. Balmer (JHU), D. Bardalez Gagliuffi (Amherst College) materiał zewnętrzny

14 Herculis c to jedna z nielicznych egzoplanet, które udało się sfotografować bezpośrednio. Nie jest to proste zadanie, bo odległe planety w porównaniu do gwiazd świecą zazwyczaj zbyt słabo, aby można je było uchwycić na zdjęciu.

Planeta 14 Herculis c jest dziwna z powodu orbity

Egzoplaneta 14 Her c jest nietypowa także za sprawą orbity. W rzeczywistości w tym układzie znajdują się co najmniej dwie planety, którą okrążają własną gwiazdę w dziwny sposób. Ich orbity są nachylone pod kątem około 40 stopni i tworzą wzór przypominający literę X.

Te wahania wydają się być stabilne w długich skalach czasowych. Próbujemy zrozumieć, jakie rodzaje rozproszeń planeta-planeta mogłyby wytworzyć tak egzotyczną konfigurację orbit

Jedną z przypuszczalnych przyczyn takiego zachowania mogło być istnienie trzeciej planety, która następnie została wyrzucona z układu. Nietypowa orbita jest też zaletą, bo to ułatwiło sfotografowanie tego świata z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

