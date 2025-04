Imiona cyklonom nadaje się już od ponad 100 lat, aby łatwiej było je rozróżnić i zapamiętać - bo imię szybciej wchodzi w pamięć niż kod cyfrowy, dzięki czemu wygodniej się porozumiewać. Zaczęło się od tradycji morskiej, kiedy żeglarze odnosili się do żywiołu wody, używając feminatywów. Stosowano tę niepisaną zasadę od początku XIX wieku, aż do połowy XX, kiedy Stany Zjednoczone oficjalnie usankcjonowały tę decyzję. Od tamtego czasu wielkie burze i huragany miały nadane tylko żeńskie imiona.

Trwało to do 1979 roku, kiedy feministki domagały się równości w tym obszarze. Roxcy Bolton doprowadziła do protestów przeciwko jej argumentom zmiany nazewnictw huraganów również na męskie imiona, jednak później doszło do porozumienia i od tamtej pory używa się zarówno żeńskich, jak i męskich imion.