Jądro Ziemi kryje w sobie coś, o czym nie mieliśmy pojęcia

Nasza planeta skrywa w sobie wiele tajemnic, o których nawet nam się nie śniło. Najnowsze odkrycie jest tego najlepszym dowodem. Naukowcom udało się poznać kolejną część struktury jądra Ziemi. To bardzo ważne odkrycie z punktu widzenia poznania mechanizmów formowania się planet i ich pól magnetycznych.

Przez ponad pół wieku naukowcy uważali, że jądro wewnętrze naszej planety jest zbitą kulą żelaza, otoczoną przez płynne jądro zewnętrzne. Tymczasem okazuje się, że badania opublikowane na łamach Physics of the Earth and Planetary Interiors wskazują na coś zupełnie innego.

Jądro wewnętrze nie ma stałej struktury, nie jest to nudna bryła żelaza, stopień twardości zmienia się. Kluczowe informacje zostały pozyskane w trakcie badań sejsmiki naszej planety. Dr Rhett Butler, geofizyk z Hawai Institute of Geophysics and Planetology przyznał, że w trakcie silnych trzęsień ziemi fale sejsmiczne, gdy przechodzą przez zbitą kulę żelaza, nie powinny się odchylać.

Zdjęcie Wreszcie uda się zrozumieć budowę wnętrza Ziemi / 123RF/PICSEL

Tymczasem w rzeczywistości jest odwrotnie. Fale sejsmiczne, przemieszczając się między przeciwległymi krańcami planety, znacząco się odchylają. Naukowiec podkreśla jednak, że nie zawsze tak jest. Oznacza to, że jądro nie tylko nie ma jednolitej stałej struktury, ani też płynnej, tylko zmienną powierzchnię w różnych regionach, od twardej, przez roztopioną, aż do miękkiego żelaza.

Szersza wiedza na temat struktury jądra i historii jego powstania może nam pomóc zrozumieć fazy formowania się naszej planety i innych obcych nam światów. Nie bez znaczenia jest też fakt zależności pól magnetycznych od jądra. To dzięki nim życie biologiczne może spokojnie rozkwitać na Ziemi.

Nie zawsze tak było i w przyszłości pola magnetyczne mogą zacząć zanikać, jak np. miało to miejsce na Marsie. To może oznaczać koniec życia jakie znamy. Naukowcy chcą dowiedzieć się, co konkretnie ma na to wpływ (czy Słońce?) oraz kiedy takie groźne wydarzenia mogą przytrafić się Ziemi i naszej cywilizacji.