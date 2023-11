Mężczyzna uważał, że z jego palca wykuł się pająk. Naukowcy odpowiadają

Przerażająca wręcz historia mężczyzny może przyprawić o co najmniej gęsią skórkę. Uważa on, że podczas wakacji pająk złożył w jego palcu u stopy jaja. Historia obiegła już niemal cały internet, jednakże eksperci krytycznie podchodzą do tych opowieści. Co się stało podczas urlopu we Francji?

Zdjęcie Niezwykła historia mężczyzny. W tle jaja pająka i ludzki palec u stopy / nullplus / 123RF/PICSEL