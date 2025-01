Morze Śródziemne jest niezwykle ciekawym zbiornikiem pod względem geograficznym. Nie dość, że oddziela dwa kontynenty, to jest pozostałością dawnego Oceanu Tetydy, który zanikał w miarę jak Afryka zbliżała się do Europy. Za miliony lat najprawdopodobniej zaniknie, gdy Afryka zderzy się z Europą.

W historii Ziemi znamy okres, gdy Morza Śródziemnego praktycznie nie było. Mowa o kryzysie zasolenia w okresie mesyńskim . Poziom osadów soli osiągnął wówczas nawet 2 kilometry przy jednoczesnym spadku wody w większej części basenu. Naukowcy uważają, że okres ten rozpoczął się ok. 5,96 mln lat temu i trwał przez około 630 tys. lat. Zakończył się mniej więcej 5,3 mln lat temu.

Megapowódź w Zanklu była budzącym podziw zjawiskiem naturalnym, którego szybkość przepływu i prędkość przepływu przyćmiewały wszystkie inne znane powodzie w historii Ziemi. Nasze badania dostarczają jak dotąd najbardziej przekonujących dowodów na to niezwykłe wydarzenie.

W sensie geochronologicznym: najstarszy wiek pliocenu (era kenozoiczna), trwający około 1,7 miliona lat (od 5,332 do 3,600 mln lat temu). Zankl jest młodszy od messynu (miocen) a starszy od piacentu. Nazwa piętra (wieku) pochodzi od starożytnej nazwy Mesyny – Zankle. Za Wikipedią.

Przez wiele lat naukowcy uważali, że okres suszy zakończył się stopniowo, a Morze Śródziemne wypełniało się stosunkowo spokojnie przez 10 tys. lat. Ta idea została zakwestionowana przez odkrycie zagłębienia erozyjnego rozciągającego się od Zatoki Kadyksu do Morza Alborańskiego. Wskazywało ono na pojedynczą, ogromną powódź trwającą od 2 do 16 lat, która zyskała miano megapowodzi Zankla. Według szacunków podczas tego wydarzenia natężenie przepływu wynosiło od 68 do 100 Sverdrupów (Sv). 1 Sv równa się jednemu milionowi metrów sześciennych na sekundę.