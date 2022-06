O godzinie 6:10 (5:10 polskiego czasu) 13 czerwca na zachód od Wysp Pakri, niedaleko zatoki Alliklepa, odnotowano trzęsienie ziemi. Zostało ono wykryte przez fińsko-estoński system monitorowania sejsmicznego.

Głębokość ruchów sejsmicznych oszacowano na około 4 kilometry. Właśnie na tej głębokości i w tej części kraju rejestrowano najwięcej trzęsień ziemi w ciągu ostatniej dekady.

Jak zaznaczają estońskie media, siła 2,3 w skali Richtera na warunki tego obszaru jest znacząca. Ruchy ziemi były odczuwalne przez lokalnych mieszkańców.

Estońskie trzęsienia ziemi

Północno-zachodni fragment Estonii jest najbardziej aktywnym sejsmicznie regionem kraju. Odnotowane trzęsienie ziemi znajdowało się około 20 km od epicentrum największego trzęsienia w historii Estonii. Miało ono magnitudę 4,5 i zarejestrowano je w pobliżu Osmussaare 25 października 1976 r.

Według dostępnych informacji, w Estonii odnotowywano około jedno trzęsienie ziemi co dwa lata. Ostatnie ruchy sejsmiczne zdarzyły się 14 marca 2020 roku w Väike-Maarja i miały magnitudę 1,3.

Według portalu Thinkhazard na obszarze Estonii istnieje mniej niż 2 proc. szans na wystąpienie potencjalnie szkodliwego trzęsienia ziemi w ciągu najbliższych 50 lat.

Przyczyny powstawania trzęsień ziemi na Bałtyku

Jednym z najczęstszych powodów trzęsień na Bałtyku są ruchy izostatyczne, czyli pionowe ruchy płyt litosfery. Wynikają one ze zmian obciążenia skorupy ziemskiej. W tym przypadku spowodowane jest to przez dawny lądolód, który był na tyle ciężki, że "wygiął" fragment skorupy ziemskiej, która teraz powoli wraca do stanu sprzed pojawienia się lądolodu.

W ciągu ostatnich 10 000 lat cała Skandynawia podniosła się o około 250 metrów. Do trzęsień ziemi w tej części Europy może dochodzić również wskutek m.in. podwodnych osuwisk.

