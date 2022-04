Naśladuje wiertarki i młotki. Ptak mieszkał na placu budowy

Lirogon to jeden z wielu gatunków ptaków, który opanował sztukę naśladowania dźwięków. Jednak omawiany dzisiaj przedstawiciel tego gatunku to mistrz jedyny w swoim rodzaju, ponieważ opanował do perfekcji dźwięki. typowej budowy.

Ptak nauczył się ich podczas swojego pobytu obok jednej z nich. Chociaż przyszło mu to bardzo łatwo, bo jego biologia idealnie go do tego przystosowała, to jednak jego zdolności mogą wprawić w osłupienie niejednego człowieka.

Można zapytać, po co mu takie zdolności?! Otóż idealnie przydadzą się do odstraszania przeciwników, a nawet wrogów. Dźwięk wiertarki czy nadjeżdżającego buldożera powinien skutecznie odstraszyć nawet najbardziej odważnego ptaka innego gatunku, który nawet nie marzy o takich zdolnościach.

Jakiś czas temu media na całym świecie obiegła wiadomość o innym lirogonie, który naśladował płacz dziecka w Taronga Zoo w Sydney. Gdyby pojawił się na osiedlu, na pewno ktoś wezwałby policję, ale ten jeden z największych ptaków z rzędu wróblowatych i wdzięcznym imieniu Echo, stał się bohaterem memów i krótkich filmów na Instagramie.