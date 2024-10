Zoo we Wrocławiu zorganizowało niedawno interesujące wydarzenie - można było kupić bilet na nocowanie w Afrykarium. O co w tym chodzi i czy tego typu atrakcja jeszcze się pojawi we wrocławskim ogrodzie zoologicznym?

Wydarzenia w Afrykarium we Wrocławiu

Zoo we Wrocławiu od 10 lat posiada wyjątkowy pawilon - Afrykarium. Jest to jedno z największych oceanariów w Polsce. Jak możemy przeczytać na stronie zoo, Afrykarium to "obiekt niezwykły, w swej skali pionierski i jako jedyny na świecie poświęcony zwierzętom Czarnego Lądu".

Oprócz możliwości zwiedzania pawilonu, co jakiś czas odbywają się w nim różne wydarzenia. Niedawno szerokim echem odbiła się akcja nocowania wśród rekinów i płaszczek.

Nocowanie we wrocławskim zoo

W piątek 27 września grupa osób przyniosła ze sobą karimaty, śpiwory i przekąski, by w ramach zorganizowanej przez zoo akcji spędzić noc w tunelu mozambickim. 18-metrowy przezroczysty tunel z akrylu umożliwia podziwianie rekinów, płaszczek, żółwia zielonego i innych stworzeń. Nocowanie poprzedzone było spacerem po Afrykarium. Pod okiem edukatorów można było dowiedzieć się więcej o tym, jak zachowują się jego mieszkańcy po zmroku.

Wydarzenie było skierowane do osób od 16 roku życia, a miejsca były ograniczone (bilety udostępniono dla grupy maksymalnie 30 osób). Największym zaskoczeniem dla niektórych odbiorców ogłoszenia zoo o planowanej akcji była cena biletów - nocleg w oceanarium kosztował 450 zł. Mimo wysokiej ceny chętnych nie brakowało, a zainteresowanie wciąż jest wysokie - internauci już dopytują, kiedy odbędą się następne odsłony nocowania w Afrykarium.

Zoo zapowiada kolejne edycje nocowania w Afrykarium

Czy noc w Afrykarium stanie się cyklicznym wydarzeniem? Nie wiadomo. Początkowo pracownicy ogrodu na pytania o możliwość rezerwacji przyszłych z terminów odpowiadali, że "nie wykluczają możliwości, że jeszcze takie nocowanie się pojawi, ale też niczego nie obiecują". Jednak wraz z postem podsumowującym minione wydarzenie i fotorelacją z nocy w tunelu mozambickim padły już pierwsze konkrety:

- Jeśli tym razem nie udało się wziąć udziału, nic straconego - wkrótce ogłosimy kolejne terminy - podało zoo na Facebooku.

Wychodzi więc na to, że nie pozostaje nic innego, jak śledzić profile zoo w mediach społecznościowych, by ewentualnie załapać się na kolejną edycję nocowania w Afrykarium.

Spędź noc w zoo

Nocowanie w zoo nie jest pomysłem nowym, tego typu wydarzenia organizowane są w ogrodach w różnych zakątkach świata. W Polsce nocowania regularnie organizuje zoo w Łodzi. Noc goście spędzają w strefie oceanicznej, gdzie także można obserwować płaszczki i rekiny.

Kolejna edycje odbywają się regularnie. Aktualnie na stronie zoo w Łodzi bilety dostępne są na wydarzenie "Rodzinne nocowanie w orientarium", które odbędzie się 8 listopada 2024 r. Bilet na nocowanie w łódzkim Orientarium kosztuje 270 zł za osobę.