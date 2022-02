Z pewnością nadanie Amazonii tytułu "najbardziej zanieczyszczonego obszaru rtęcią na świecie" może szokować. Najbogatszy gatunkowo region naszej planety, nazywany nie bez powodu zielonymi płucami Ziemi, kojarzony jest zazwyczaj z samymi pozytywami. Jak się jednak okazuje - nawet amazoński las deszczowy ma swoje ciemne strony.

W najnowszym badaniu naukowym opublikowanym w czasopiśmie "Nature" grupa uczonych wykazała, że nielegalne wydobywanie złota w peruwiańskiej części Amazonii powoduje rekordowe zanieczyszczenia rtęcią. Oczywiście wiąże się z tym szereg negatywnych konsekwencji, które z pewnością mogą doprowadzić do katastrofalnych, nieodwracalnych skutków.

Górnicy chcąc oddzielić niewielkie cząsteczki złota od wszelkich osadów, mieszają je z rtęcią, tworząc tak zwane amalgamaty. Następnie w piecach ogrzewają powstały stop, z którego wyparowuje rtęć, a pozostaje jedynie czyste złoto. W rezultacie tony toksycznego metalu dostają się do atmosfery i następnie degradują okoliczne tereny oraz przyczyniają się do śmierci wielu organizmów, w tym ludzi.

Okazuje się, że amazońskie lasy wyjątkowo dobrze przechwytują rtęć z zanieczyszczonego powietrza, dzięki czemu ograniczają jej rozprzestrzenianie. Jednak z tego powodu peruwiańska Amazonia jest również wyjątkowo zanieczyszczona, co doskonale pokazuje przykład endemicznych ptaków.

W piórach latających stworzeń zamieszkujących wspominany obszar zarejestrowano nawet do 12 razy więcej rtęci niż u osobników mieszkających około 140 kilometrów dalej. Takie stężenia mogą powodować spadek ich reprodukcji aż o 30 procent, a co za tym idzie, być może, doprowadzić do ich wyginięcia.

Problemy dotyczące Amazonii są znacznie większe, niż wcześniej zakładano. Zapewnienie lokalnym społecznościom innych sposobów na życie powinno stać się priorytetem władz, gdyż w innym wypadku ucierpimy na tym wszyscy.