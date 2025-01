Ten głębinowy potwór należy do grupy supergigantów, bo osiąga długość do 32,5 cm i wagę ponad 1 kg! Jest to pierwszy raz, kiedy gatunek gigantycznego równonoga został formalnie zidentyfikowany w wodach Wietnamu. To rząd stawonogów obejmujący około 10 tysięcy gatunków, które zamieszkują zarówno ląd, jak i środowiska morskie. Ich rozmiary wahają się od kilku milimetrów do niemal 50 cm długości.