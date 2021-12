Ta ryba ma przezroczystą głowę. Oczy są w jej wnętrzu

Nazywa się Macropinna microstoma (barreleye fish) i nie przypomina znanych nam powszechnie ryb. Ma przezroczystą głowę, dzięki czemu jej organy wewnętrzne są widoczne jak na dłoni. Możemy zobaczyć jej mózg i gałki oczne, które mają kolor zielony i półsferyczny kształt.

Ryba potrafi ruszać oczami w ten sposób, że może widzieć wszystko to, co znajduje się nad nią, po bokach i z tyłu. Oczy są wspomagane przez specjalne galaretowate twory. Filtrują one światło dostające się z powierzchni i świecą na zielony kolor.



Naukowcy chwalą się, że szykują pierwszą w historii wystawę najbardziej dziwnych stworzeń, które zamieszkują głębiny morskie. Ma ona zostać otwarta w kwietniu przyszłego roku. Wiele z tych zwierząt nigdy nie było dane zobaczyć ludzkości, ponieważ są to gatunki endemiczne i występujące na olbrzymich głębokościach.



Macropinna microstoma zamieszkuje wody w Zatoce Monterey u wybrzeży Kalifornii. Pierwszy raz została odkryta w 1939 roku, ale przez wiele dekad pozostawała niuchwytna. Amerykanie zorganizowali ponad 5000 misji, a pomimo tego faktu, tylko 9 razy udało im się uwiecznić na filmach te niezwykłe stworzenie.W otchłani światowych oceanów wciąż znajdują się zwierzęta, o jakich nawet nam się nie śniło. Naukowcy zapowiadają, że w ciągu najbliższych 15 lat uda się zmapować głębiny większości zbiorników wodnych.