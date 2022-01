Kiedy tajlandzki miłośnik dzikiej przyrody JoCho Sippawat, którego na YouTube śledzi 2,5 mln subskrybentów, wybierał się pewnego dnia na spacer po okolicy, z pewnością nie przypuszczał, że uda mu się dokonać tak znaczącego odkrycia. Tymczasem pająk, którego spotkał na swojej drodze, okazał się zupełnie nowym gatunkiem tarantuli, co potwierdził arachnolog Narin Chomphuphuang z Khon Kaen University.



Te zwierzęta są naprawdę niewiarygodne, to pierwsze znane tarantule o ekologii opartej o bambusy komentuje Narin Chomphuphuang z Khon Kaen University.

Chomphuphuang przyznaje, że kiedy tylko po raz pierwszy spojrzał na zdjęcie pająka, był przekonany, że ma do czynienia z nowym gatunkiem tarantuli, ale ogłoszenie tego światu wymagało dokładnych analiz. Te pokazały, że to faktycznie wyjątkowy okaz, który musi zostać ogłoszony zarówno nowym gatunkiem, jak i rodzajem - pająk został nazwany Taksinus bambus, by uhonorować XVIII-wiecznego króla Syjamu (dzisiejszej Tajlandii).

Te pająki mieszkają tylko na bambusach

Co wyjątkowo ciekawe w przypadku Taskinusa, to jego zwyczaje mieszkaniowe, bo choć Tarantule w Azji Południowo-Wschodniej żyją na ziemi i na drzewach, to najczęściej nie są wybredne, jeśli chodzi o te ostatnie. Tymczasem Taksinus bambus żyje tylko na konkretnej roślinie, a do tego jest pierwszym znanym w Tajlandii drzewnym gatunkiem.



Zdjęcie Taksinus bambus (A) w naturalnym środowisku, czyli bambusowej norze (B) / ZooKeys / materiały prasowe

Zbadaliśmy wszystkie drzewa w okolicy, w której znaleźliśmy ten gatunek. Jest naprawdę unikatowy, ponieważ jest związany z bambusem i nigdy nie zaobserwowaliśmy go na żadnym innym drzewie czytamy w opisie badań.

Zdaniem Chomphuphuanga ma to jednak wiele zalet dla pająka - bambusy zapewniają mu wilgoć, która pozwala zachować odpowiednią temperaturę, co jest szczególnie ważne dla gatunków liniejących, a także śliską powierzchnię, która odstrasza drapieżniki.



Co więcej, ten dobrze przystosował się do takiego życia, tworząc w środku pustych gałęzi wydłużone nory w kształcie tub, wyścielone jedwabnymi nićmi.

W przypadku drążenia otworów w bambusach musi polegać wprawdzie na innych zwierzętach albo zjawiskach naturalnych, ale bambusy są na porządku dziennym atakowane przez wiele zwierząt, a ich pękanie na skutek zmian wilgotności to również typowe zjawisko.



Chomphuphuang dodaje też, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z bogactwa dzikiej przyrody w Tajlandii i szybko trzeba to zmienić, aby tak wyjątkowe gatunki mogły przetrwać: