Hel to lekki gaz szlachetny, który jest drugim najpowszechniejszym pierwiastkiem we wszechświecie, ale na Ziemi występuje w stosunkowo niewielkich ilościach. Większość helu, z którym mamy do czynienia na co dzień, pochodzi z rozpadu radioaktywnego pierwiastków, takich jak uran czy tor, w skorupie ziemskiej. Jednak nowe badania sugerują, że znaczna ilość helu mogła zostać uwięziona w jądrze Ziemi już na samym początku jej istnienia.