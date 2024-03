Wulkan słynie ze swej mocy. Wkrótce znów może wybuchnąć

Bartłomiej Krawczyk, autor książki "Wulkany. Sekrety wysp wulkanicznych" i właściciel popularnego bloga "Wulkany świata" regularnie dzieli się ciekawostkami oraz konkretną wiedzą na temat wulkanów z całego globu. Jeden z jego ostatnich wpisów wywołał szczególnie duże zainteresowanie.

Autor podzielił się w nim obserwacjami na temat jednego z najwyższych wulkanów Islandii - Hekli. Zwrócił uwagę, że na jej obszarze nastąpiło trzęsienie ziemi, a tak królowa islandzkich wulkanów dawała o sobie często znać przed erupcją.

Hekla, królowa islandzkich wulkanów. Potęga natury w natarciu

Hekla to jeden z najwyższych i najbardziej aktywnych wulkanów Islandii. Wielokrotnie już od czasów prehistorycznych pokazywała swoją niszczycielską siłę. Wulkan ten już od średniowiecza często pojawiał się w literaturze europejskiej, wielokrotnie kojarzony był z motywem "Bramy do Piekieł". Podczas planowania podróży na Islandię można się natknąć na ostrzeżenia, że Hekla to jeden z najmniej przewidywalnych wulkanów na Islandii, z przerwami między erupcjami trwającymi od kilku do ponad stu lat.

Hekla wybuchała mnóstwo razy. Na przykład eksplozja, która nastąpiła w marcu 1947 r., poskutkowała drugą co do wielkości erupcją lawy na świecie w latach 1900-1970. Portal icelandnews.is podkreśla, że tamten pokaz mocy wulkanu trwał ponad rok i doprowadził do zniszczeń na dużym obszarze kraju.

- Po potężnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6, z wulkanu wydobyła się chmura popiołu, która sięgnęła na 30 km wzwyż. Chmura popiołu przemieszczała się na południe, pokrywając obszar między Vatnajökull i Heklą warstwą popiołu o grubości około metra. Z nieba spadały bomby lawowe ważące dziesiątki kilogramów. W miarę trwania erupcji popiół docierał aż do Helsinek w Finlandii - wspomina serwis.

Ostatni raz Hekla wybuchła stosunkowo niedawno, a teraz wg. autora "Wulkanów świata" może nadejść dzień jej ponownego przebudzenia.