Co obejrzeć w Halloween? Rozwiąż quiz i wybierz coś od Tima Burtona

Lubicie odrobinę strachu przy zgaszonym świecie w bezpiecznym pokoju pod kocem? Choć na co dzień unikamy groźnych sytuacji powodujących u nas to uczucie, lubimy oglądać thrillery i horrory. Wszystko przez wyrzut do naszego organizmu adrenaliny, kortyzolu i dopaminy, dzięki którym jesteśmy pobudzeni niczym po podwójnej espresso, a przy tym poprawia nam się nastrój. Okazuje się, że oglądanie horrorów może być także świetną terapią radzenia sobie ze stresem, choć pewnie znajdą się i tacy, którzy po dawce grozy nie zasną przy zgaszonym świetle i za żadne skarby nie zajrzą do szafy po północy.

Jeśli szukacie porządnej dawki strachu na wieczór, zobaczcie Halloweenowy zestaw horrorów na Netflix, który dla was przygotowaliśmy. A jeśli to dla was zbyt przerażające kino, to rozwiąż quiz z filmów Tima Burtona, a z pewnością znajdziesz propozycję dla siebie. Nie wszystkie są wyjątkowo straszne, ale wszystkie mają charakterystyczny dla tego reżysera, scenarzysty i producenta klimat, którego nie da się podrobić w żaden sposób.



Zdjęcie Jak dobrze znasz filmy Tima Burtona? Tylko prawdziwy kinomaniak zdobędzie 10/10 w tym quizie / materiały prasowe