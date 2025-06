Ważne daty w czerwcu. Czy znasz te święta i wydarzenia w Polsce? [QUIZ]

W czerwcu kalendarz Polaków zapełnia się licznymi świętami i rocznicami, które mają znaczenie historyczne, religijne, jak i symboliczne. Jedne skłaniają do uśmiechu, inne do zadumy. Ten quiz to dobra okazja do przypomnienia sobie ważnych dla Polski dat: sprawdza wiedzę i zaskakuje mniej znanymi faktami.