Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady. Ale najpierw rozwiąż QUIZ!

Bieszczady to jeden z najbardziej malowniczych i dzikich zakątków Polski. Ten górski region przyciąga miłośników natury, wędrówek i niepowtarzalnego klimatu. Co wiesz o Bieszczadach? Rozwiąż quiz i zainspiruj się do podróży!