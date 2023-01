Boeing 777X wraca do gry. Najbardziej wyczekiwany samolot świata rozpoczął loty testowe

Na ten samolot czekają pasjonaci latania na całym świecie. Po tym, jak w 2021 roku Airbus wstrzymał produkcję giganta A380 to właśnie nowy Boeing 777X ma być największym samolotem pasażerskim produkowanym na Ziemi. Nowy "król przestworzy" na razie ma same problemy. W 2020 rozpoczęły się pierwsze loty testowe nowego Boeinga. Flagowy samolot koncernu z Seattle został wyposażony w nowe silniki GE9X, które są największymi silnikami lotniczymi na świecie. I właśnie z tymi silnikami zaczęły być kłopoty. Sprawa była na tyle poważna, że Boeing wstrzymał wszystkie loty testowe w 2022 roku i to na prawie pół roku. Nie podano szczegółów, ale nieoficjalnie chodziło o regularne przegrzewanie się turbin silników samolotu.

Reklama