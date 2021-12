"Nadchodzą prawdziwe androidy". Adran zaskoczył Elona Muska

Filip Mielczarek Roboty

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć zaawansowanego robota o nazwie Ameca, stworzonego przez brytyjską firmę Engineered Art, za to teraz do akcji wkracza Adran. Co prawda mamy do czynienia z samą głową, ale robot zaskakuje swoimi możliwościami.

Adran to najnowszy robot Engineered Art /Engineered Art /materiały prasowe