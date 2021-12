Chociaż prace nad robotami humanoidalnymi trwają od kilku dekad, to jednak wciąż ich realizm pozostawia wiele do życzenia. Nie chodzi tu o nasz niski poziom technologiczny, a raczej niesamowicie złożoną maszynerię ludzkich ciał, którą pewnie jeszcze długo perfekcyjnie nie będziemy potrafili symulować za pomocą robotów.

Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Nazywa się Ameca i pochodzi z Wielkiej Brytanii. To robot humanoidalny, który może poszczycić się niezwykle realistyczną mimiką i odpowiednią gestykulacją. To zasługa technologii AI. Co prawda, wciąż daleko mu do ideału, ale śmiało można rzec, że jest to ogromny postęp, o czym możecie przekonać się sami, oglądając opublikowany materiał filmowy z tą maszyną.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że Ameca to prototyp w wersji demonstracyjnej. Prace nad nim trwają od kilku lat i będą kontynuowane przez wiele kolejnych. Zmierzają jednak w dobrym kierunku, bo całokształt może zachwycić. Jak informują inżynierowie z Engineered Arts, na razie ruchoma jest górna część robota. Dolna jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego będzie ukończona dopiero za 2-3 lata.

Brytyjska firma zapowiedziała udostępnienie swoich robotów humanoidalnych, napędzanych technologią sztucznej inteligencji, do zastosowania w szpitalach, bankach, imprezach czy innych wydarzeniach, w których takie wynalazki będą przydatne. Maszyny Ameca mogą zabawiać gości, służyć pomocą turystom czy nawet pojawić się w telewizji i warsztatach technologicznych.

Roboty humanoidalne cieszą się coraz większym zainteresowaniem na świecie. Pomimo faktu, że wciąż u wielu ludzi budzą obrzydzenie, to jednak są przyszłością naszej cywilizacji, a szczególnie krajów rozwiniętych, w których społeczeństwo starzeje się i w niedalekiej przyszłości będzie potrzebowało opiekunów czy po prostu przyjaciół. Takie maszyny staną się zbawieniem i polepszą jakość życia milionów ludzi.