Społeczeństwa w krajach rozwijających się i rozwiniętych starzeją się w niespotykanym wcześniej tempie, tzn. rośnie udział osób w starszym wieku, a jednocześnie spada liczba dzieci i młodzieży, co wynika z wydłużającej się średniej długości życia i spadku liczby urodzeń. Oznacza to wiele osób w zaawansowanym wieku, które wymagają profesjonalnej opieki medycznej, co skutkuje kryzysem kadrowym w wielu placówkach. I tak, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już do 2030 roku na świecie może zabraknąć aż 4,5 mln pielęgniarek.

Roboty w odpowiedzi na kryzys kadrowy w szpitalach

Foxconn i NVIDIA proponują rozwiązanie tego problemu: robotyczne asystentki medyczne, które przejmują najbardziej uciążliwe obowiązki. Jedną z nowszych propozycji jest Nurabot, czyli robotyczna pielęgniarka, która odciąża ludzki personel w zadaniach takich, jak dostarczanie leków, patrolowanie oddziałów czy informowanie odwiedzających. Jak mówi Shu-Fang Liu, zastępczyni dyrektora działu pielęgniarstwa w Szpitalu Weteranów w Taichung (TCVGH), gdzie Nurabot jest właśnie testowany:

Roboty poszerzają nasze możliwości, pozwalając nam skupić się na bardziej wartościowej opiece.

Nurabot już wspiera pielęgniarki. 30 proc. pracy fizycznej mniej

Co ciekawe, projekt Nurabot to tylko część większego ekosystemu tworzonego wspólnie przez firmy Foxconn i NVIDIA. Obejmuje on m.in. FoxBrain (model językowy do obsługi medycznej AI), CoDoctor AI (platforma monitorująca parametry życiowe i wykrywająca nowotwory) i CoroSegmentater (narzędzie do segmentacji tętnic wieńcowych). Systemy te korzystają z technologii NVIDIA Jetson Orin, Holoscan i Omniverse, dzięki którym możliwe jest tworzenie cyfrowych bliźniaków szpitali, pozwalających testować nowe układy przestrzenne, szkolić roboty i optymalizować opiekę.

Nurabot umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, tzn. analizuje otoczenie i porusza się po oddziale autonomicznie. W codziennej pracy dostarcza materiały opatrunkowe i edukacyjne bezpośrednio do łóżek pacjentów, co oznacza mniej wysiłku fizycznego, bo robot zastępuje wiele wycieczek do magazynu, pozwalając personelowi bardziej skoncentrować się na pacjentach.

Foxconn szacuje, że Nurabot może zmniejszyć obciążenie fizyczne pielęgniarek nawet o 30 proc., a szczególnie przydaje się również podczas wizyt gości oraz nocnych dyżurów, kiedy personel jest mniej liczny. W następnej kolejności planowane jest dodanie do robo-pielęgniarki takich funkcji, jak rozpoznawanie twarzy pacjentów, obsługa wielu języków i pomoc przy podnoszeniu pacjentów.

Pacjent z chorobą płuc często wymaga dwóch pielęgniarek, by usiąść i wykonać ćwiczenia oddechowe. Z pomocą Nurabota wystarczy jedna osoba, a druga może zająć się resztą oddziału

Rozwiązania Foxconn zostały zaprezentowane przez CEO NVIDIA Jensena Huanga podczas przemówienia otwierającego targi COMPUTEX w Tajpej. Kolejne szczegóły dotyczące Nurabota i cyfrowych szpitali zostaną ujawnione podczas konferencji GTC Taipei, która odbędzie się w dniach 21-22 maja.

