Ruch dla umysłu. Odkryj, jak ćwiczenia wspomagają zdrowie psychiczne!

Przede wszystkim pamiętaj o oddechu , to bardzo ważne. Jest to najbardziej efektywny i skuteczny sposób wpływania na układ nerwowy. Dlaczego próbuj oddychać powoli i spokojnie, skupiając się na tym.

Jeśli jeszcze nie masz, warto włączyć do planu ćwiczenia wzmacniające mobilność , aby poprawić elastyczność i zdrowie stawów, lecz nie tylko - dzięki skupionemu oddechowi wyostrza się świadomość ciała. Świetnym pomysłem jest dodanie takich ćwiczeń do rozgrzewki.

Skupiaj się na tym co czujesz, i dostosuj się do tego. Wybierz to, co odpowiada twoim potrzebom, niezależnie czy to oznacza uspokojenie się, czy zwiększenie energii. Celem jest wspieranie, a nie ignorowanie twojego ciała.