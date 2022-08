Pierwszy robot od Tesli nie tylko ma zastąpić pracowników fabryk, ale okazuje się, że Elon Musk myśli również o zastosowaniu go jako towarzysza ludzi, a nawet ich przyjaciela. Szef Tesli i SpaceX przyznał, że Optimus stał się jego projektem priorytetowym w tym roku.

Miliarder ma mu poświęcić najwięcej czasu, nawet więcej od rozwoju pojazdów Tesli, a nawet najpotężniejszego systemu transportu kosmicznego o nazwie Starship, który umożliwi nam pierwszy lot na Marsa i jego kolonizację.

Robot Optimus ważniejszy od samochodów Tesli

— Jeśli chodzi o priorytet produktów w Tesli, myślę, że najważniejszym w rozwoju, którego dokonamy w tym roku, będzie humanoidalny robot Optimus — powiedział Elon Musk. Dlaczego robot humanoidalny dysponujący potężną sztuczną inteligencją jest dla niego tak wyjątkowy? Nie trudno się domyślić, jaka przyszłość czeka ludzkość i co pozwoli jej sprawniej funkcjonować. Elon Musk zdaje sobie z tego sprawę i nie kryje swoich powodów.

Tymczasem dochodzą do nas ciekawe wieści, że Tesla rozpoczęła poszukiwania specjalistów od robotyki, którzy będą pracowali przy Optimusie. Oferta dotyczy pracy głównie w Palo Alto, ale pojawiło się też stanowisko w greckich Atenach, gdzie Tesla prowadzi dział badań nad silnikami elektrycznymi.

Tesla planuje wykorzystać część swojej istniejącej wiedzy do budowy robota. Musk twierdzi, że pojazdy Tesli są już "robotami na kołach" i że wiele technologii zostanie dobrze przeniesionych. W końcu humanoidalny robot Tesli będzie zasilany bateriami, silnikami elektrycznymi, siłownikami i energoelektroniką, czyli podobnie jak pojazdy Tesli.

Pierwszy Optimus od Elona Muska jeszcze w tym roku

Co najciekawsze, Tesla Bota jako pierwszego w akacji zobaczymy w fabrykach Tesli. Miliarder chce z pomocą floty takich robotów usprawnić produkcję samochodów. Będzie to oznaczało mniejsze kolejki do odbioru elektrycznych pojazdów i możliwość inwestycji w nowe, bardziej skrojone pod masowego klienta.

Szef SpaceX przyznał, że rozważa potencjalną rolę dla robota również jako asystenta lub nawet przyjaciela. — Myślę, że możliwości są nieograniczone. Nie jest to całkowicie zgodne z główną wizją Tesli, ponieważ dotyczy ona przyspieszenia przejścia świata na zrównoważoną energię, ale niezwykle przydatne jest stworzenie humanoidalnego robota, który jest w stanie wchodzić w interakcje ze światem i pomagać nam na wiele różnych sposobów — powiedział Musk.

Elon Musk ujawnił również, że do końca 2022 roku chciałby zobaczyć pierwszy użyteczny prototyp Tesla Bota. Humanoidalny robot będzie odnajdywał się w otaczającym go świecie za pomocą systemu kamer i właśnie Autopilota. Robot poruszać się będzie na dwóch nogach, mierzył 172 cm wysokości i ważył 56 kilogramów. Jego maksymalna prędkość poruszania się będzie wynosiła ok. 8 km/h.