Jego zespół stworzył formę ludzkiej twarzy zawierającą szereg perforacji, a następnie pokrył ją żelem składającym się z kolagenu i ludzkich fibroblastów skóry - te ostatnie to komórki odpowiedzialne za wytwarzanie tkanki łącznej w skórze. Część żelu spłynęła do perforacji, a reszta pozostała na powierzchni formy. Po pozostawieniu do hodowli na siedem dni, żel utworzył powłokę z ludzkiej skóry, która została bezpiecznie przymocowana do formy poprzez tkankę w perforacjach.

O krok od sci-fi w rzeczywistości

Następnie przeprowadzono drugi eksperyment, wykonano perforacje w podłożu z kauczuku silikonowego, na które następnie nałożono żel i pozostawiono do hodowli. Efektem końcowym była uproszczona twarz przypominająca ludzką skórę, którą można było zmusić do uśmiechu za pomocą dwóch zamocowanych do jej podłoża prętów. Efekt?

Jednocześnie imponujący i nieco przerażający, chociaż zdaniem badacze minie jeszcze trochę czasu, zanim technologię będzie można stosować w realistycznych robotach. Chcą jeszcze bowiem popracować nad swoim rozwiązaniem, bo wierzą, że mogą stworzyć grubszą i znacznie bardziej realistyczną skórę, włączając gruczoły potowe, łojowe, pory, naczynia krwionośne, tłuszcz i nerwy.

Oczywiście istotnym czynnikiem jest także ruch, a nie tylko materiał, zatem kolejnym ważnym wyzwaniem jest stworzenie ludzkiej ekspresji poprzez zintegrowanie wewnątrz robota wyrafinowanych siłowników, czyli mięśni podsumowują autorzy badania.