Podniebne taksówki przyszłości pojawią się nad Warszawą

Premier Polski w trakcie konferencji prasowej dotyczącej zmian w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) ogłosił, że lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane, by mogło przyjąć więcej pasażerów. Ale to nie wszystko. Z centrum Warszawy będzie można dostać się na lotnisko w zaledwie kilka minut, a to za sprawą podniebnych taksówek przyszłości.

— Będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają. Transport lotniczy, ten cywilno-osobowy, czeka prawdziwa rewolucja. Są już pierwsze miejsca, gdzie bezzałogowce obsługują różne trasy. Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona. Lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę centrum najnowocześniejszej komunikacji lotniczej XXI wieku — przyznał Tusk.