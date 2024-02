Do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, a dokładnie do Sopockiego Centrum Seniora, trafił niewielkich rozmiarów robocik humanoidalny, który ma bardzo ważne zadanie. 30-centymetrowa maszyna to wyjątkowy pomocnik. Będzie pracował z seniorami, którzy tego najbardziej potrzebują.

O kulisach trafienia JD do DPS w Sopocie oraz przyszłych zadaniach robota opowiedziała w rozmowie z GeekWeek dyrekcja instytucji.

Robot do pomocy potrzebującym

Do Sopockiego Centrum Seniora na nowy rok zawitała nowa sztuczna inteligencja, poinformowała dyrekcja instytucji. To robot humanoidalny JD wyposażony właśnie w sztuczną inteligencję oraz kamery. Nowy pracownik sopockiego DPS-u potrafi "nauczyć się" potrzeb pracujących z nim osób i rozpoznawać ich twarze.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, p.o. prezydenta Sopotu, podczas prezentacji nowego mieszkańca Sopockiego Centrum Seniora powiedziała, że został on przygotowany tak, aby rozpoznawać do dziesięciu różnych twarzy i dostosowywać swoje działania do indywidualnych potrzeb każdej z tych osób. Urządzenie będzie służyć sopockim seniorom dzięki sponsorom, którzy przekazali robota na rzecz DPS-u.

Zdjęcie Robot JD jest bardzo zwinny, potrafi też zapamiętać twarze maksymalnie 10 osób i wykonywać spersonalizowane zadania. / Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopockie Centrum Seniora / materiał zewnętrzny

O detalach opowiedziała dyrekcja Domu Pomocy Społecznej, dyrektor Agnieszka Cysewska oraz zastępca dyrektora Ilona Gajewska. W komentarzu dla GeekWeeka pojawiło się m.in. wyjaśnienie, dlaczego sopocki DPS chce wykorzystywać roboty w pracy z seniorami i jak dokładnie ma pomagać JD.

Wielkie zadanie małej maszyny

Robot jest bardzo zwinny, umie stawać na głowie i robić jaskółkę, jego głowa porusza się w poziomie i pionie, a nogi i chwytaki mogą wykonywać różne czynności. Maszyna potrafi mówić w języku polskim, a także prowadzić gimnastykę. Niedługo zacznie pracę na "pełnym etacie".

- Robot jest w trakcie programowania, za jakiś czas nastąpi ogólna prezentacja wszystkim mieszkańcom - przekazała zastępca dyrektora Ilona Gajewska w rozmowie z GeekWeekiem. - Jego pamięć pozwala na zakodowanie mu do dziesięciu osób, z całą pewnością seniorzy będą typowani zgodnie z zapotrzebowaniem, ze względu na choroby czy złe samopoczucie, niektórzy są niewychodzący, chodzi o to, żeby przydał się osobom najbardziej tego potrzebującym.

Zdjęcie JD bawi i uczy, pomaga aktywizować seniorów i wspierać ich w codziennym życiu. / Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopockie Centrum Seniora / materiał zewnętrzny

JD będzie pomagał m.in. osobom z chorobami otępiennymi, będzie uczył się razem z nimi np. wierszy czy piosenek i wielokrotnie je powtarzał, aby ułatwić zadanie potrzebującym, dostarczyć im rozrywki i zaktywizować seniorów poprzez dostarczanie niezbędnej stymulacji umysłowej. Dostosuje przy tym swoje działania do osób, które rozpozna i dzięki tej personalizacji będzie jeszcze skuteczniej wspierał mieszkańców Centrum.

Robot będzie też asystował osoby niepełnosprawne fizycznie, które mają problem z codzienną gimnastyką. Będzie je wspierał i motywował do ćwiczeń. Jak powiedziała dyrekcja, robot jest bardzo sprawny i ma tę sprawność przekazać potrzebującym w Sopockim Centrum Seniora.

- W przyszłości będzie prowadzona z robotem zbiorowa gimnastyka dostosowana do osób starszych, podzielona na kilka grup, po kilka osób w każdej - wyjaśnia GeekWeekowi zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Skąd pomysł na wprowadzenie robota do Sopockiego Centrum Seniora?

Robot do Sopockiego Centrum Seniora trafił dzięki darczyńcom, jego zakup w całości został sfinansowany przez William's Natural Products sp. z o.o. Szczególne podziękowania dyrekcja kieruje w związku z tym do pana Łukasza Wiśniewskiego i wszystkich pracowników firmy. Jak wskazuje wicedyrektor DPS-u, JD to nie pierwszy robotyczny pracownik instytucji. Wcześniej do placówki trafiła foka Paro. JD jest więc kolejnym terapeutycznym robotem w Centrum.

Zdjęcie Niewielki robot został do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przekazany przez darczyńców. / Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopockie Centrum Seniora / materiał zewnętrzny

- Foka Paro została stworzona przez Australijczyka, zrobił ją dla swojego ojca dotkniętego Alzheimerem. Paro sprawdza się u nas doskonale, pracuje z nią wiele osób - skomentowała dla GeekWeeka dyrekcja DPS-u.

Ten robot również został zaprojektowany z myślą o interakcjach z seniorami i ich emocjonalnym zaangażowaniu, ale na nieco innych zasadach niż JD. Obie maszyny będą się więc doskonale uzupełniać. Foka wyposażona jest w czujniki - gdy ktoś się zbliża, zwierzę zaczyna się poruszać, wydawać dźwięki. Jest zaprogramowana tak, aby naśladować zachowania żywych stworzeń - reaguje pozytywnie na głaskanie, a nagłe głośne dźwięki wywołują pisk.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przekazała nam, że w przypadku podopiecznych Sopockiego Centrum Seniora takie wsparcie w postaci robotów bardzo się sprawdza.

- Idziemy z trendem, do przodu, chcemy być atrakcyjnym miejscem. Chcielibyśmy też, by młodzi ludzie nie postrzegali Domów Pomocy Społecznej jako "domów starców", a jako fajne miejsce, w którym można robić coś ciekawego, coś dla seniorów fajnego - wyjaśniła w rozmowie z GeekWeekiem wicedyrektor DPS-u w Sopocie.

A skąd wzięło się imię JD? To robocza nazwa. Z czasem dyrekcja planuje przeprowadzić wśród mieszkańców Sopockiego Centrum Seniora swego rodzaju plebiscyt na nowe imię dla robota. Na ten moment najważniejsze jest jednak to, aby dostosować go do pracy z mieszkańcami i jeszcze bardziej pomóc im tym w codziennym życiu.

