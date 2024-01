Do siły roboczej jednej w jednej z fabryk BMW dołącza robot humanoidalny. Figure 01 będzie pierwszym tego typu pracownikiem. Choć różnego rodzaju roboty są od dawna wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją samochodów, to przeznaczonego do komercyjnych zastosowań humanoida Figure 01 nie miała do tej pory jeszcze żadna firma. Jakie obowiązki przypadną maszynie?

Szybki rozwój humanoidów

Startup Figure rozwija się w wyjątkowo szybkim tempie. Zaledwie rok wystarczył im na to, aby opracować funkcjonalny prototyp humanoidalnego robota, który uczy się, obserwując ludzi i potrafi poprawiać własne błędy w czasie rzeczywistym. Jakiś czas temu firma opublikowała film na kanale YouTube, gdzie widać, jak humanoid parzy kawę i na bieżąco reaguje na problemy, szybko je rozwiązując.

Choć niektórzy widzowie zastanawiali się, czy zachowanie robota to nie manipulacja, zatrudnienie humanoida w BMW wskazuje raczej jednak na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z wysoce zaawansowaną technologią. Twórcy robota twierdzą, że z takim pracownikiem w szeregach, firmy będą w stanie "tworzyć i produkować o wiele więcej, rozwiązywać drastyczne niedobory siły roboczej i zmniejszać liczbę pracowników wykonujących niebezpieczne prace".

Figure 01 łączy w sobie zręczność człowieka i najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, aby wyjść poza schemat robotów jednofunkcyjnych i zapewnić wsparcie w produkcji, logistyce, magazynowaniu i handlu detalicznym przekazała firma Figure.

Zaprezentowany po raz pierwszy w październiku zeszłego roku robot rozpoczął już trening w fabryce giganta motoryzacyjnego.

Roboty idą do roboty

BMW testuje humanoidalnego robota Figure 01 w fabryce w Spartanburgu w Stanach Zjednoczonych. Docelowo ma on trafić na produkcję, ale czy i w jaki sposób zastąpi tam człowieka - na ten temat żadnych szczegółów jeszcze nie ujawniono. Pojawiła się jedynie notatka dotycząca możliwych zastosowań robota.

- Humanoidalne roboty firmy Figure umożliwiają automatyzację trudnych, niebezpiecznych lub żmudnych zadań w całym procesie produkcyjnym, co z kolei pozwala pracownikom skupić się umiejętnościach i procesach, których nie można zautomatyzować, oraz zapewnia ciągłą poprawę wydajności i bezpieczeństwa produkcji - podają eksperci z Figure w odniesieniu do kontraktu nawiązanego z BMW.

BMW w kwestii testów robota mówi, póki co o obserwacjach i analizowaniu tego, gdzie humanoida skierować. Wiadomo już też, że firma chce zacząć od zatrudniania niewielkiej liczby robotów, a rozwój tego sektora zależy od osiągania pewnych kamieni milowych, które przedsiębiorstwo sobie ustaliło.

Nie je, nie pije, a chodzi i pracuje

Figure 01 może się szybko i sprawnie poruszać, posiada robotyczne ręce, które umożliwiają mu wykonywanie czynności manualnych, ma też dostępne około 20 kg udźwigu. Dlaczego zdecydowano się na humanoidalną formę? Mierzący 170 cm wzrostu i ważący 60 kg robot ma po prostu być jak najbardziej zbliżony możliwościami do człowieka - potrafić używać rąk i nóg. BMW zdecydowało się na współpracę ze startupem odpowiedzialnym za Figure 01, bo chce rozwijać się w obszarze automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Zdjęcie Humanoidalna forma ma być kluczowa, gdy chodzi o zręczność i umiejętność wykonywania tych samych zadań, co człowiek / Figure / materiały prasowe

BMW angażuje się w integrację innowacyjnych technologii z naszymi systemami produkcyjnymi, aby zapewnić sobie przyszłość jako lidera i innowatora w branży. Zastosowanie rozwiązań robotycznych ogólnego przeznaczenia może zwiększyć wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Aby wspierać naszych klientów i umożliwić naszemu zespołowi skupienie się na nadchodzącej transformacji powiedział Robert Engelhorn, kierownik fabryki BMW w Spartanburgu.

To nie jest pierwszy przypadek, gdy autonomiczne humanoidy trafiają do pracy - na przykład Amazon jakiś czas temu informował o testach humanoida Digit firmy Agility Robotics. Maszyna miała być wyszkolona do przyjęcia roli m.in. mobilnego tragarza w miejscach, gdzie nie ma przestrzeni na instalację przenośników taśmowych. Figure 01, którego umiejętność korygowania na bieżąco własnych błędów jest kluczowa, nie miał jednak jeszcze nikt.

Czy humanoidy zabiorą pracę ludziom? Jest to najbardziej dystopijny scenariusz, ale na pewno nie nastąpi on z dnia na dzień. Póki co pozostaje obserwować, jak ten sektor się rozwija - przed firmami projektującymi roboty jeszcze gros wyzwań.