Stadion, który pomieści 100 tys. widzów, powstanie w ramach przebudowy obszaru Old Trafford w Manchesterze obok obecnego 115-letniego stadionu Old Trafford, który może pomieścić 74 197 kibiców. Tak ogromna pojemność oznacza również, że nowy projekt pobije również największy obecnie Stadion Wembley, który pomieści 90 tys. kibiców. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie są plany dotyczące historycznego budynku, ale zagraniczne media sugerują, że może on znaleźć nowe zastosowanie jako muzeum.

- Dzisiaj rozpoczyna się niesamowicie ekscytująca podróż do realizacji tego, co będzie największym stadionem piłkarskim na świecie, w centrum odnowionego Old Trafford - powiedział Sir Jim Ratcliffe, współwłaściciel Manchester United. - Nasz obecny stadion służył nam znakomicie przez ostatnie 115 lat, ale pozostał w tyle za najlepszymi arenami w sporcie światowym. Budując obok istniejącego obiektu, będziemy w stanie zachować istotę Old Trafford, jednocześnie tworząc naprawdę najnowocześniejszy stadion, który odmieni wrażenia kibiców zaledwie o krok od naszego historycznego domu.