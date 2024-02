Spis treści: 01 Jaki serial obejrzeć w weekend na Netflix?

Netflix przyzwyczaił nas do comiesięcznej aktualizacji swoich serialowych i filmowych propozycji. Wybór odpowiedniego tytułu może przysporzyć mnóstwa problemów. Poniżej przedstawiamy listę wyjątkowych seriali na Netflixie, które nie stały się międzynarodowymi hitami, lecz są warte poznania. Wśród wyróżnionych seriali znajdują się propozycje o nietypowej i różnej tematyce. Sprawdźcie, których seriali na Neflixie do tej pory nie widzieliście.

Plan na miłość

Serial Netflixa "Plan na miłość" jest francuską produkcją, dlatego też jest idealna dla osób, którym znudziły się wszędobylskie amerykańskie propozycje. Opowieść przenosi nas do Paryża. Główną bohaterką jest Elsa, która mimo upływu dwóch lat od rozstania się z chłopakiem, nadal nie może dojść do siebie. Kobieta musiała przeprowadzić się do domu ojca i dodatkowo kończy 30 lat.

Jednakże cieszy się wielkim wsparciem swoich dwóch przyjaciółek. Jedna z nich wpada na szalony pomysł pocieszenia Elsy. Przyjaciółki chcą wynająć jej... męską prostytutkę, która w sekrecie ma przywrócić Elsę do społeczeństwa. Oczywiście nie wszystko idzie zgodnie z planem.

"Plan na miłość" to wielowarstwowa komediowa opowieść o skomplikowanych relacjach damsko-męskich, sile kobiecej przyjaźni oraz o współczesnych społecznych kwestiach. Serial porusza także wiele problemów dnia codziennego, a także znacznie poważniejsze tematy, które opinię publiczną rozgrzewają do czerwoności. Serial ma trzy sezony po 6-8 odcinków, które trwają niecałe 30 min.

Szefowa

Serial "Szefowa" jest luźną adaptacją biografii "#GIRLBOSS" Sophii Amoruso. Fabuła skupia się na historii dwudziestokilkuletniej Sophii, która nie wie, co chce w życiu robić. Brakuje jej pieniędzy, dokonuje także wątpliwych decyzji życiowych, lecz mimo to, chce zajmować się tym, co ją interesuje.

Punktem zwrotnym w jej życiu okazało się kupno kurtki vintage za 9 dolarów w lumpeksie. Tuż po tym dziewczyna traci pracę i nie mogąc zapłacić za czynsz, postanawia sprzedać ubranie w internecie. Okazuje się, że kurta osiąga cenę aż kilkuset dolarów. Tak pojawił się plan na biznes. Serial ma jeden sezon i 13 odcinków o długości niecałych 30 min.



Niezwykła prawniczka Woo

Wspomniany serial pochodzi z dalekiej Azji, a konkretnie z Korei Południowej i należy do gatunku k-dramy. Historia skupia się na prawniczce Woo Young-woo, która mieszka w Seulu i jest naprawdę niezwykła, gdyż jest w spektrum autyzmu. Kobiecie udaje się dostać do renomowanej kancelarii adwokackiej. Od tej pory musi zmagać się z całą gamą najróżniejszych problemów, od gigantycznego problemu przejścia przez obrotowe drzwi, aż po wyzwania sądowe i życie miłosne.

Dzięki swojej niezwykłości Woo Young-woo potrafi dostrzec szereg ukrytych aspektów prawnych, a dzięki swej wyjątkowej pamięci potrafi przytoczyć najróżniejsze paragrafy. Jednakże to co może być zaletą, w wielu aspektach okazuje się problemem. Serial ma jeden sezon i 16 odcinków. Jednakże każdy odcinek jest jak... film - długość każdego odcinka wynosi średnio 1 godz. 15 min.

Archiwum 81

Od seriali o życiu przechodzimy do serialowych thrillerów mających elementy horroru. Tutaj przykładem może być pomijany w zestawieniach serial "Archiwum 81". Serial jest niejako połączeniem ponurej i dziwnej mitologii Lovecrafta z serialem "Archiwum X".

W świecie przedstawionym śledzimy Dana, który jest archiwistą zajmującym się odnawianiem starych i zniszczonych kaset. Dostaje on zlecenie, by zrekonstruować spalone w pożarze kasety VHS. Okazuje się, że na nagraniach znajdują się wywiady drugiej bohaterki serialu, Melody. W latach 90. rozmawiała ona z mieszkańcami budynku Visser w Nowym Joru, a praca była częścią jej projektu naukowego.

Przez stare kasety Dan, który na czas swojej pracy zostaje zmuszony do zamieszkania w pełnym sekretów odizolowanym domu, trafia w sam środek wiru tajemnicy, w którym znajduje się zaginiona reżyserka, a także... demoniczna sekta. Serial pełen jest napięcia i wyczekiwania "co wydarzy się za chwilę". Serial ma jeden sezon i osiem odcinków trwających od 45 do 60 min.

Katla

"Katla" to islandzki serial, który przedstawia historię kilku mieszkańców miasteczka Vik, rok po wybuchu wulkanu. Życie w opustoszałym mieście jest niezwykle ciężkie, z wulkanu wciąż wydobywają się olbrzymie kłęby dymu, a miejscowość jest niemal w całości pokryta przez szary wulkaniczny popiół.

W pewnym momencie na obrzeżach miasteczka pojawia się naga kobieta w całości pokryta mokrym czarnym pyłem. Okazuje się, że zniknęła ona 20 lat wcześniej, jednakże wygląda identycznie jak w momencie zaginięcia. Po tym wydarzeniu w okolicy pojawiają się kolejne osoby, które są pokryte w całości przez czarny popiół - są to osoby (i dzieci), które wcześniej... umarły. W ten sposób ożywają stare legendy mówiące o tajemniczych "podmieńcach". Serial, mimo "leniwego tempa" pełen jest nieoczywistych wydarzeń, ludzkich dramatów i ludzkich wyborów, przez które włos jeży się na głowie.