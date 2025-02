W serialu Marvela "Daredevil: Odrodzenie" powraca Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o wyjątkowych zdolnościach, który prowadzi kancelarię prawną, dążąc do sprawiedliwości. Tymczasem były boss mafijny Wilson Fisk (Vincent d’Onofrio) wkracza na ścieżkę polityczną. Przeszłość nie daje jednak o sobie zapomnieć, co prowadzi do ich nieuniknionego starcia. 2-odcinkowa premiera już 5 marca.

Dzień później, 6 marca, odbędzie się premiera "Deli Boys". Serial oryginalny opowiada o parze pakistańsko-amerykańskich braci, którzy po śmierci ojca - potentata w handlu spożywczym - tracą wszystko. Co więcej, dowiadują się, że ich Baba był narkotykowym lordem. Raj i Mir Dar zostają wciągnięci do świata nielegalnych rodzinnych interesów przez wuja i ciotkę, co prowadzi do serii absurdalnych katastrof. Wszystkie odcinki będą dostępne od pierwszego dnia.