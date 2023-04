Na szósty sezon produkcji czekali od wielu miesięcy wszyscy fani serialu. Podobnie, jak w poprzednich częściach tak i teraz w obsadzie zobaczymy głośne nazwiska. Oprócz wspomnianych Paula i Hayek występują m.in. Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez.

Czarne lustro. Zwiastun 6. sezonu

Czarne lustro to serial science-fiction produkcji brytyjskiej. Każdy odcinek opowiada osobną historię, ale łączy je jedna kwestia: wizja świata i ludzkości, gdzie nowe technologie wpływają przesadnie na życie. Do tej pory poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące prywatności naszych danych w internecie, uzależnienie od urządzeń, a przede wszystkim manipulacja informacjami, które zalewają świat.

Reklama

Wideo youtube

Serial przedstawia wyimaginowaną wizję przyszłości, która jednak może się zdarzyć, jeśli ludzkość i technologie będą rozwijać się tak, jak do tej pory. Oryginalna i - przede wszystkim - wciągająca fabuła wyniosła serial na piedestał najlepszych produkcji nie tylko Netflixa, ale i na tle konkurencji.

Pierwszy sezon Czarnego lustra pojawił się w 2011 roku, a do tej pory powstało łącznie sześć sezonów, z czego szósty wskoczy na platformę Netflix już 5 czerwca 2023 roku. Każda z części składała się z 3 do 6 odcinków, co było wyjątkowe w porównaniu z innymi, wieloodcinkowymi produkcjami.

Zdjęcie Aaron Paul (znany z Breaking Bad) w szóstym sezonie Czarnego Lustra / Netflix / materiały prasowe

Czarne lustro to nie tylko serial

Netflix w ramach marki Czarnego lustra postanowił stworzyć także film Czarne lustro: Bandersnatch. Nie jest to jednak typowa produkcja, ale interaktywny tytuł, gdzie widzowie mogą decydować o losie bohaterów. Każda decyzja ma znaczący wpływ na to, co spotka postać na ekranie, a najbardziej zagorzali fani obejrzeli ten film kilkanaście razy, wybierając różne warianty wydarzeń.

Twórcy od pierwszego epizodu starają się poruszać tematy związane z tym, co dzieje się na świecie i nie inaczej powinno być tym razem. Debiutujący w produkcji Aaron Paul (znany przede wszystkim z serii Breaking Bad) i Salma Hayek powinni przyciągnąć dodatkowe rzesze fanów. Jeśli nie oglądaliście jeszcze Czarnego lustra, macie kilka tygodni, aby nadrobić pięć sezonów, które są oczywiście dostępne na platformie Netflix.

Zdjęcie Plakat szóstego sezonu serialu Czarne lustro / Netflix / materiały prasowe