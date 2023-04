Spis treści: 01 Ile kosztuje Netflix?

02 Jak wykupić Netflix?

03 Ile kosztuje Netflix na 4 osoby i jak dzielić się kontem?

Ile kosztuje Netflix?

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych, w których można bez ograniczeń oglądać filmy, seriale i dokumenty.

Warunek jest jeden - musisz mieć konto i wykupiony pakiet. Dużym udogodnieniem dla użytkowników jest dostęp do najpopularniejszych pozycji na całym świecie. W miarę oglądania platforma "uczy" się gustu filmowego użytkownika, proponując mu na podstawie oglądanych pozycji nowe tytuły.

Ile kosztuje Netflix? Zależnie od wybranej oferty, jaką udostępnia platforma, można zdecydować się na jeden z wybranych wariantów. Warto dopasować go do własnych preferencji.

Na stronie Netflix można zdecydować się na wykupienie jednego z kilku dostępnych wariantów. W ofercie jest:

pakiet podstawowy dla jednej osoby w jakości SD w cenie 29 zł miesięcznie lub 348 zł rocznie,

pakiet standardowy dla dwóch osób w jakości HD w cenie 43 zł miesięcznie lub 516 zł rocznie,

pakiet premium dla czterech osób w jakości Ultra HD w cenie 60 zł miesięcznie lub 720 zł rocznie.

Poszczególne pakiety Netfliksa różnią się od siebie nie tylko ceną, ale przede wszystkim tym, co oferują użytkownikowi. Pakiet podstawowy przewidziany jest dla jednego użytkownika, jednak w najniższej z dostępnych jakości. Decydując się na to rozwiązanie, jedynie Ty masz dostęp do całej biblioteki Netflixa, a pobieranie dostępne jest na jedno urządzenie.

Pakiet standardowy przewiduje możliwość jednoczesnego korzystania z platformy przez dwie osoby. Filmy i seriale dostępne są w jakości HD, a serwis pozwala na pobieranie danych już na dwa urządzenia.

Wersja premium przewiduje jednoczesne korzystanie z platformy nawet przez cztery osoby. Oferuje również pobieranie danych na cztery różne urządzenia i gwarantuje najwyższą jakość odtwarzanych multimediów - Ultra HD.

Netflix: cena 2023 i pakiety Plan Netflix Cena i funkcje Podstawowy 29 zł

Jakość HD (720p)

Oglądanie na jednym ekranie

Pobieranie na jedno urządzenie Standard 43 zł

Jakość Full HD (1080p)

Oglądanie na dwóch ekranach jednocześnie

Pobieranie na dwa urządzenia Premium 60 zł

Jakość Ultra HD (4K)

Oglądanie na czterech ekranach jednocześnie

Pobieranie na sześć urządzeń

Jak wykupić Netflix?

Wykupienie dostępu do platformy Netflix jest bardzo łatwe. Nowy użytkownik musi wejść na stronę główną platformy, a następnie wybrać opcję chęci zarejestrowania się. Ważnym krokiem jest wybór jednej z trzech dostępnych opcji. Osoby, które wiedzą, że będą jedynymi użytkownikami, powinny zdecydować się na wariant pośredni, głównie ze względu na wyższą jakość odtwarzanych multimediów. W przypadku rodzin, gdzie każdy z domowników chciałby mieć dostęp do swojego profilu, najwygodniejsze będzie rozwiązanie premium. Założenie konta, wybór planu oraz sposobu opłacania konta kończy rejestrację w serwisie.

Dostęp do Netflixa możliwy jest jednak nie tylko ze strony platformy streamingowej. Coraz częściej firmy oferujące dostęp do sieci internetowej i telewizji, przygotowują specjalne oferty, których częścią jest możliwość założenia konta Netflix na promocyjnych warunkach.

Tego typu zachętę można spotkać u operatorów, takich jak:

Orange,

Play,

CANAL+,

Netia,

UPC.

Najwięksi dostawcy telefonii komórkowej, Internetu i telewizji często oferują pakiet Netflix w atrakcyjnej cenie. Zależnie od operatora może to być nawet 3 miesiące darmowego oglądania. Następnie oferta przechodzi w normalną umowę, opłacaną wraz z rachunkiem u operatora.

Ile kosztuje Netflix na 4 osoby i jak dzielić się kontem?

Zgodnie z zasadą działania platformy streamingowej, Netflix w najwyższym pakiecie może być oglądany jednocześnie przez cztery osoby. Nic dziwnego, że na tego typu rozwiązanie decydują się osoby, które wynajmują razem większe mieszkania i mieszkają ze sobą. W ten sposób mogą oni zaoszczędzić na abonamencie.



Wystarczy, że złożą się po 15 zł miesięcznie.

Zgodnie z zasadami platformy, dzielenie konta jest możliwe wyłącznie przez osoby zamieszkujące pod jednym adresem zameldowania. Platforma nie przewiduje sytuacji, w której cztery osoby jednocześnie korzystają z platformy, a zamieszkują np. różne województwa. Jednak sytuacje tego typu są normą i użytkownicy często decydują się na taki krok. Na chwilę obecną platforma nie wyciąga konsekwencji z tego typu działań.

Planowane jest jednak ograniczenie, które w razie wykrycia zalogowania się z innego adresu, będzie wymagać podania kodu wysłanego na numer telefonu osoby wykupującej abonament. Kiedy to wejdzie w życie? Netflix zapowiada, że do końca czerwca.