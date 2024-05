Czerwiec w SkyShowtime to same hity i świetne premiery

Spis treści: 01 Czerwiec w SkyShowtime. Nowości i kontynuacje

02 SkyShowtime Polska, seriale na czerwiec 2024

03 Filmy w SkyShowtime. Co obejrzeć w czerwcu?

Oglądanie filmów i seriali na platformach streamingowych to współczesna forma rozrywki, która zdobywa coraz większą popularność i uznanie wśród widzów na całym świecie. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się na korzystanie z tych platform, zamiast tradycyjnych mediów, takich jak telewizja czy nawet kino.

Najważniejszym z nich jest dostęp do szerokiej oferty dokumentów, filmów i seriali zawsze wtedy, kiedy ma się na to ochotę. Wśród serwisu oferujących tego typu rozrywkę jest m.in. SkyShowtime. Oto co nowego pojawi się na platformie już w czerwcu.

Czerwiec w SkyShowtime. Nowości i kontynuacje

Czerwiec to początek lata i wakacji, a SkyShowtime postara się umilić ten czas. Do zasobów trafią bowiem kolejne pozycje, które warto obejrzeć. Wśród nich znajduje się trzeci sezon "Mayor of Kingstown", w którym burmistrz Mike McLusky musi sprostać rosnącej w sile rosyjskiej mafii. W roli głównej nominowany do Oscara Jeremy Renner.

Premierę w SkyShowtime będzie mieć w czerwcu miniserial "The Tattooist of Aushwitz" (Tatuażysta z Auschwitz), czyli ekranizacja bestsellerowej powieści o rodzącej się miłości w jednym z najmroczniejszych z miejsc. W obsadzie m.in. Anna Próchniak.

Fanom dokumentów mogą natomiast przypaść do gustu kulisy historii zespołu Milli Vanilli i skandalu, który wybuchł, gdy okazało się, że tak naprawdę śpiewał za nich ktoś inny. A to tylko ułamek tego, co czeka na widzów w SkyShowtime w czerwcu!

Zdjęcie W SkyShowtime będzie można obejrzeć serial "Tatuażysta z Auschiwtz". / SkyShowtime

SkyShowtime Polska, seriale na czerwiec 2024

Premiery seriali to wspomniane już "Mayor of Kingstown", na platformę trafi trzeci sezon - nowe odcinki będzie można obejrzeć co tydzień wyłącznie w SkyShowtime. Pierwszy pojawi się już 6 czerwca, a na widzów czeka ich dziesięć (ostatni 8 sierpnia). Premierą jest również wzmiankowane "The Tattooist of Auschwitz" (Tatuażysta z Auschwitz). Trafi na platformę już 7 czerwca, na widzów czekać będzie sześć odcinków.

Wśród kontynuacji seriali w czerwcu w SkyShowtime pojawią się "PAW Patrol" (Psi Patrol), czyli animowany serial dla przedszkolaków, opowiadający o przygodach szóstki bohaterskich szczeniaczków. Nowe odcinki dostępne będą od 14 czerwca. Natomiast serial "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko) oparty na bestsellerze "Niedaleko pada jabłko" autorstwa Liane Moriarty doczeka się odcinka finałowego już 4 czerwca.

Zdjęcie "Psi patrol" umili czas najmłodszym. / SkyShowtime

Filmy w SkyShowtime. Co obejrzeć w czerwcu?

Do zasobów platformy dołączą również kolejne filmy. Widzowie będą mogli już od 1 czerwca obejrzeć "Air Force One Down", W tym filmie widzowie będą śledzić losy odważnej bohaterki. Podczas swojej pierwszej misji na pokładzie Air Force One nowa agentka Secret Service staje przed arcytrudnym zadaniem, kiedy samolot przejmują terroryści dążący do zablokowania ważnej umowy energetycznej. Od 28 czerwca na platformę trafi natomiast "Miłe towarzystwo". To fabularny debiut reżyserski Nidy Manzoor, twórczyni cenionego brytyjskiego serialu "We Are Lady Parts".

Zdjęcie Agentka Secret Service zmierzy się ze sporym problemem w "Air Force One Down". / SkyShowtime

Ponadto coś bajkowego - od 29 czerwca na widzów czekać będzie film "Trolle 3". Mruk i Poppy wyruszają w trudną, pełną emocji podróż, żeby uratować brata przed losem znacznie gorszym niż zapomnienie. Wisienką na torcie jest natomiast dokument dotyczący skandalu wokół niezwykle popularnego niegdyś zespołu Milli Vanilli. "Milli Vanilli" pokazuje nieznane fakty o zespole i zdradza kulisy wydarzeń z lat 90., kiedy okazało się, że tak naprawdę za Milli Vanilli śpiewał ktoś inny. Dokument dostępny będzie już od 1 czerwca.