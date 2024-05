Serwis Disney+, który ma w swojej bibliotece najgłośniejsze tytuły, nie pokusił się do tej pory o polską produkcję. Inaczej było z konkurencją, bo przykładowo jeden z najmłodszych serwisów streamingowych na polskim rynku, SkyShowtime od razu zadebiutował z polskim serialem. W przypadku Disneya można więc śmiało powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, chociaż tytuł produkcji pozostawia wiele do życzenia. "Breslau" to serial, który opowie o stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu. Zdjęcia już ruszyły, a my mamy konkrety.

Pierwszy polski serial Disney+

"Breslau" może zanotować dość mocne wejście, bo obsada produkcji wygląda solidnie. W rolach głównych wystąpią m.in.: Agata Kulesza (znana z takich tytułów jak "Róża", "Ida"), Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Chrzest"), czy Sandra Drzymalska ("IO"). Reżyserem będzie natomiast Leszek Dawid, mający na swoim koncie "Jesteś Bogiem" i "Ki".

Pierwszy sezon serialu "Breslau" będzie się składał z ośmiu odcinków.

"Breslau" - nowy kryminał Disneya

Według pierwszych zapowiedzi producentów serial ma być kryminałem osadzonym w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Właśnie wtedy Wrocław nosił nazwę Breslau i należał, rzecz jasna, do ówczesnych Niemiec. Bohaterem ma być komisarz Franz Podolsky, który pada sprawę brutalnego morderstwa w mieście. Z powodu zbliżających się igrzysk olimpijskich na komisarza spada duża presja na dość sprawne rozwikłanie zagadki.

To ważny moment dla Disney+ w Polsce. Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy oraz aktorzy. Dzięki serialowi o tytule roboczym "Breslau" bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza powiedziała Magdalena Cieślak, Dyrektor Produkcji Oryginalnych Disney+ w Europie Środkowej i Wschodniej.

Disney+ nie podaje na razie nawet przybliżonej daty premiery serialu. Zdjęcia dopiero ruszyły, więc produkcja pojawi się najprawdopodobniej dopiero w 2025 roku.

Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Cena w 2024 roku

W Polsce dostęp do serwisu można wykupić w ramach dwóch opcji. Pod koniec 2023 roku doszło do podwyżki abonamentów - zarówno cen na miesiąc, jak i na rok.

Disney+ w 2024 roku kosztuje 37,99 zł miesięcznie albo 379,90 zł za rok. Promocyjne ceny i oferty dostępne są u operatorów - w Plus, Polsat Box i Netii.