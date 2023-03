Disney+ na kwiecień 2023. 19 niesamowitych nowości

Disney+ zapowiedział premiery na kwiecień 2023.

Na platformę trafi 19 tytułów, w tym całe sezony seriali.

Pozycjami obowiązkowymi są "Piotruś Pan i Wendy", a także drugi sezon "Jak poznałam twojego ojca". Jeżeli wolimy mroczniejsze klimaty, możemy przyjrzeć się mafijnym światom w "The Good Mothers". Z okazji Dnia Ziemi, na platformie pojawi się serial dokumentalny "Sekretne życie słoni", narratorką którego jest Natalie Portman.

Fani motoryzacji i... Avengersów mogą włączyć "Renowacje Jeremy’ego", w którym Jeremy Renner przerabia nieużywane pojazdy na miejsca służące lokalnym społecznościom.

Jeśli jednak wieczorami preferujemy wrócić do klasyków, również nie będziemy zawiedzeni. Na platformę już na samym początku kwietnia trafi "Marsjanin", "Diabeł ubiera się u Prady" i "Noc w Muzeum". W przypadku, gdy wasze klimaty to prędzej przygoda i zombie... Polecamy kolejny sezon "The Walking Dead".

Disney+ w kwietniu 2023. Lista premier

Marsjanin. 1 kwietnia 2023

1 kwietnia 2023 Diabeł ubiera się u Prady. 1 kwietnia 2023

1 kwietnia 2023 Noc w muzeum. 1 kwietnia 2023

1 kwietnia 2023 Ślicznotka: Historia Brooke Shields. 3 kwietnia 2023

3 kwietnia 2023 The Walking Dead. 5 kwietnia 2023

5 kwietnia 2023 The Good Mothers. 5 kwietnia 2023

5 kwietnia 2023 Will Trent. 5 kwietnia 2023

5 kwietnia 2023 Małe wielkie historie. 7 kwietnia 2023

7 kwietnia 2023 Bob’s Burgers: 13 sezon. 12 kwietnia 2023

12 kwietnia 2023 Renowacje Jeremy’ego. 12 kwietnia 2023

12 kwietnia 2023 Z pamiętnika samotnej alkoholiczki: 2 sezon. 12 kwietnia 2023

12 kwietnia 2023 Arranged. 13 kwietnia 2023

Best in Bridal. 13 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023 Bride and Prejudice. 13 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023 Broke-Ass Bride. 13 kwietnia 2023

13 kwietnia 2023 Jak poznałam twojego ojca: 2 sezon. 19 kwietnia 2023.

19 kwietnia 2023. Sekretne życie słoni. 22 kwietnia 2023

22 kwietnia 2023 Sam z Saksonii. 26 kwietnia 2023

26 kwietnia 2023 Piotruś Pan i Wendy. 28 kwietnia 2023