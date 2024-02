Netflix był pierwszą usługą streamingową, która ukróciła użytkownikom współdzielenie kont z innymi użytkownikami. Dla firmy był to dobry ruch, czego dowodem są ostatnie wyniki związane z liczbą aktywnych subskrybentów. Podobny ruch planuje wcielić w życie Disney+, który zapowiedział to już w zeszłym roku.

Reklama

Disney+ uniemożliwi współdzielenie kont latem 2024 roku

Disney+ już w zeszłym roku zapowiedział, że planuje zrobić porządek z użytkownikami współdzielącymi konta w 2024 r. W trakcie omawiania ostatnich wyników firma przekazała, że wkrótce rzeczywiście chce wprowadzić takie zmiany w życie. Potwierdził to CFO Disneya, Hugh Johnston.

Johnston przekazał, że Disney+ chce zacząć uniemożliwiać użytkownikom współdzielenie kont od lata tego roku. Jak to ma wyglądać w praktyce? Podejrzani klienci ujrzą po zalogowaniu się do platformy specjalny komunikat z informacją o konieczności założenia własnego konta. Natomiast osoby dzielące się kontami będą mogły skorzystać z dodatkowej opcji.

Disney+ umożliwi zatrzymanie dotychczasowych użytkowników korzystających z jednej subskrypcji, ale będzie to równoznaczne z dodatkową opłatą. Jej wysokość nie została niestety podana i nastąpi to bliżej wprowadzenia zmian w życie.

Chcemy dotrzeć z naszymi wyjątkowymi treściami do jak największej liczby odbiorców. Nie możemy się doczekać wdrożenia tej nowej funkcji, aby poprawić ogólną jakość obsługi klienta i powiększyć naszą bazę abonentów. CFO Disneya, Hugh Johnston

Wiadomo. Chodzi o pieniądze

Dla Disneya jest to bardzo ważny ruch, który pozwoli mu na zwiększenie liczny subskrybentów. Z tym związane są dodatkowe pieniądze, które poprzez współdzielenie kont firmie po prostu uciekają. Dodatkowe opłaty nie są na razie znane, ale mogą być zbliżone do kwoty, której żąda Netflix. W tej usłudze dodanie osoby spoza gospodarstwa domowego kosztuje w Stanach Zjednoczonych aż 7,99 dolarów/miesiąc. W przypadku Disneya cena może być niższa, ale nie spodziewajmy się, że będzie to znacząca różnica.

Warto dodać, że od grudnia Disney+ w Polsce podrożał. Kwota miesięcznego abonamentu została podniesiona o ponad 30 proc.